Барак Обама объявил участников первого рок-фестиваля в Белом доме

Впервые в истории на территории резиденции президента США состоится рок-фестиваль South By South Lawn. Президент страны Барак Обама уже объявил часть исполнителей, которые выступят на первом рок-фестивале у стен Белого дома 3 октября 2016 года. В их числе - Lumineers, Sharon Jones And The Dap Kings, а также диджей Beverly Bond. Полный список участников огласят позднее.

На фестивале в Белом доме также состоится предпремьерный показ документального фильма об экологии «Перед потопом», режиссером которого выступил Леонардо ДиКаприо. Музыку для этой картины написали шотландская группа Mogwai и лидер американской команды Nine Inch Nails Трент Резнор.

Это будет первый музыкальный фестиваль на территории резиденции американского президента, хотя Обама регулярно приглашает различных исполнителей для концертов в Белом доме. На пикнике 4 июля там выступали рэпер Кендрик Ламар и певица Жанель Монэ.