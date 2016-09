«Рождённый для грусти»: Великий грустный человек

Италия, год 1966. Скрюченный от истощения и наркотической ломки, промокший своим же потом и обожженный лихорадочным полубредом всемирно известный джазовый музыкант Чет Бейкер страдает на бетонном полу одной из провинциальных тюрем. В середине камеры лежит его труба, принёсшая ему ту самую известность и в каком-то смысле приведшая его в эту самую итальянскую тюрьму и на дно его жизненного пути. Чет пристально смотрит на неё и замечает что-то внутри, огромный тарантул медленно выползает из трубы. Музыкант понимает, насколько опасен его укус, но, тем не менее, протягивает руку. Ему хочется еще разок ощутить, возможно, в последний раз это чувство, пустить по венам единственный наркотик, ради которого он способен на многое, который даёт ему всё и в тоже время отнимает всё – он тянется к джазу.

Биографический фильм «Рождённый для грусти» Роберта Будроне пытается охватить всю жизнь белого трубача. Его карьера началась ещё в конце сороковых, когда он играл в военно-музыкальном ансамбле ВВС США, шестидесятые же стали для музыканта низшем рубежом не только его профессиональной деятельности, но и личностного развития. Будучи в Италии, где он познакомился с героином, Чет из-за пристрастия к наркотикам перенёс психическое расстройство, был осуждён и отправлен на лечение. Кино начинается, когда Бейкера буквально за шкирку привозят обратно в США и дают ему второй шанс – роль самого себя в биографическом фильме о Чете Бейкере. Жизнь потихоньку налаживается, он флиртует на съемочной площадке со своей экранной женой Джейн, выступает с джазовым оркестром в местных пабах, но и героиновая зависимость не ослабевает, из-за чего ему выписывают сильный заменитель – метадон. Он постепенно возвращается в седло, в разговорах о нём начинает проскакивать его былое прозвище «Джеймс Дин джаза», полученное Четом еще в пятидесятых, когда его считали «воплощением американской мечты», фотографировали для рекламных открыток, а молодежь копировала его стиль одежды – хлопчатобумажные майки, ливайсовские джинсы и кожаные сандалии.

Осень 66-го становится новым крутым поворотом в жизни музыканта – после очередного выступления его избивают уличные хулиганы. Сломанные рёбра, искалеченное лицо, а самое тяжёлое для трубача – ему выбили все передние зубы. Три года он не мог поднести трубу ко рту, не испытывая жгучей боли. Играть он не может, а по условиям испытательного срока (согласно которому его выпустили из тюрьмы), он обязан в кратчайший срок найти работу, вдобавок лечение методоном имеет свои последствия. Сумеет ли Чет Бейкер снова взять под контроль не только свой музыкальный инструмент, но и свою жизнь?

Если вспоминать противопоставление The Beatles и The Rolling Stones в 60-70-х (хотя никакого соперничества там и в помине не было) в мире рока или 50 Cent и The Game в мире хип-хопа, то у Чета Бейкера главным соперником был Майлз Дэвис. Забавно, что в один год вышли сразу два биографических фильма, один посвящен Бейкеру («Рождённый для грусти»), второй Дэвису («В погоне за Майлзом»). Снял и исполнил главную роль в байопике о чернокожем трубаче Дон Чидл, однако персонаж Бейкера в том фильме не появился. А у Роберта Будро хватило места для героя Дэвиса, сделавшего его почти что полноправным антагонистом фильма. Главное отличие этих биографических лент в противоположном векторе развития. Если кино Чидла демонстрирует падение музыканта под натиском литров алкоголя и килограммов наркотиков, то Будро скорее нацелен рассказать нам история феникса. Хотя столько, сколько раз сгорал Бейкер, не выдержит не один феникс.

Это кино можно полноправно назвать фильмом Итана Хоука. Его портрет Бейкера выполнен безукоризненно. Хриповатый, приглушенный голос Хоука, необычно высокий, почти юношеский ласкает уши подобно джазовой мелодии самого Бейкера. Последние лучшие роли Итана, казалось бы, связаны исключительно с Ричардом Линклейтером, однако теперь Хоук доказывает, что и без сильного мастеровитого режиссёра он способен пронести весь фильм на своих плечах. Его Чет Бейкер словно сошёл с фотографии – эти вечно печальные глаза, равномерно полные грусти и любви к Джейн, нежно цитирующей Чехова во время их вечерних прогулок после выступлений. На экране её воплотила Кармен Эджого, которая играет не какую-то конкретную женщину в жизни музыканта, а скорее собирательный образ его пассий. Не стоит забывать, что это полу-вымышленная, полу-реальная история.

Хоук, к слову, еще и замечательно поёт. После его экранного исполнения My Funny Valentine хочется встать и зааплодировать, не говоря уже о финальной I’ve Never Been In Love Before. Композитор Дэвид Брейдзаписал потрясающий трибьют Чету Бейкеру, пронизывая его джазовым печальным настроением весь фильм. Так же картине идёт на пользу черно-белые воспоминания и фантазии главного героя.

Итан Хоук выдаёт проникновенный портрет Чета Бейкера, показывая весь его путь от «золотого мальчика» и «новой надежды джаза» до «одинокого мастера грусти». Элегантный и лирический биографический фильм о музыкальной легенде, человеке, оставшемся неразгаданным и непонятым. Джазовом гении со своей внутренней трагедией, ставшей атрибутом его музыки.