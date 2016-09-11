Тимур и «Бен-Гур»

«Бен-Гур» уже в российском прокате. Тимур Бекмамбетов представил зрителям новый фильм о богатом иудее Бен-Гуре, который преодолевает нечеловеческие несчастья на пути к выживанию, спокойствию и спасению своей семьи. Действие происходит в Палестине времен римского владычества – зарождения христианства. Бен-Гур переживает предательство своего лучшего друга-римлянина, проводит 5 лет в рабстве, неожиданно освобождается и возвращается на родину отомстить обидчику. В основе сюжета – роман Лью Уоллеса. Он был назван «наиболее влиятельной христианской книгой XIX века» и стал супербестселлером, сместив с первых позиций знаменитую «Хижину дяди Тома».

Новый фильм Бекмабетова критики ругали еще до его выхода в прокат. При бюджете в сто миллионов долларов сделать ремейк популярнейшей западной истории – кому это надо? Речь идет об известнейшем фильме Уильяма Уайлера 1959 года. В то время лента поразила публику, завоевав 11 «Оскаров» и заработав 174 миллиона долларов при бюджете всего в 15. Фильм стал классикой и взобрался на самую вершину голливудского кино, наряду с «Титаником» и «Властелином колец: Возвращение короля» (лишь у них такое же количество золотых статуэток).

Переделывать классику на новый манер – идея очень и очень сомнительная. К «великому» наследию люди относятся трепетно и остро переживают любые изменения в сюжете или, в принципе, в смене точки зрения на него. Потому картине Бекмамбетова предрекали громкий провал, и так оно и случилось. Не помогли ни красочные спецэффекты и новейшие технологии, ни Морган Фриман (больше крупных звезд в фильме нет). В первый уикэнд «Бен-Гур» заработал в американских кинотеатрах всего одну десятую своего бюджета – 11, 4 миллиона долларов. И вряд ли вообще окупится.

Однако если смотреть на фильм с позиции российского зрителя, фильм очень достойный. У нас с историей Бен-Гура, как и его экранизацией, знакомы гораздо меньше. Уж куда меньше, чем с тем же «Титаником». Соответственно, такого трепета, как у американцев, ремейк у нас не вызывает и смотреть фильм можно, в общем-то беспристрастно. А тогда у картины открывается множество достоинств. Динамичный и нескучный сюжет, суперспецэффекты, шикарные костюмы и виды. Однозначно, «Бен-Гур» Бекмамбетова стоит того, чтобы его посмотреть. А соглашаться c критиками или нет – уже ваше дело.