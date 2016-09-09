Самое страшное случилось. Теперь уже все равно. Пусть хоть зомби сожрут, хоть цена на гречу поднимется по двести рублей за кило. Пох.

После того, как караоке добрался до фейсбука, уже не страшно ничего. Они поют. Ртом. Такие дела.

Я караоке всегда боялся. И из-за репертуара, где Лепс и Аллегрова, где шальные императрицы с кружкой водки на столе, где белый лебедь на пруду справляет малую нужду у владимирского централа. И всё это непременно третьего сентября. Насрать на календарь. Это же календарь Шуфутинского.

Но репертуар полбеды. Беда это те, кто это поет. Нет, есть и прилично орущие. Так сказать, не нашедшие своего Пригожина, но нашедшие караоке «Веселые нотки» в Бибирево. Но большая часть не прилично орущие.

В сочетании с вышеописанном репертуаром, это производит катастрофический эффект. Это вызывает диавола и приводит к локальным вооруженным конфликтам.

И вот теперь появилась какая-то приблуда, которую можно скачать и петь в караоке по компьютеру. Последний бастион сдан. Битва проиграна. Уже ничего больше не страшно. Ничего.