ABBA подарит и продаст 5 новых песен

Официального подтверждения пока не нашли — поклонников разогревают тизерами, нагнетая ожидания, но если верить информации медиа, группа ABBA не только восстановится и вернется, а еще и порадует нас новыми песнями.

Уточнение неслучайно. В большинстве случаев, когда корифеи далекого прошлого возвращались на сцену — речь шла о верховой езде сугубо на старых хитах. Сложно верить, будто музыкальная шведская семья записала вдруг в преклонном возрасте эдакие суперхиты, сравнимые с Dancing Queen, Waterloo

Money или Mamma Mia. Но как минимум формально АББА этим заявляет, что вернулась не с одним только старым багажом времен четвертых «Звездных войн».

Трудно не порадоваться, когда возвращается одна из самых популярных групп в истории поп-музыки, еще и столь долго незамеченная в попытках наспех собраться и рубануть деньжат на ностальгии: АББА не только не выступала с начала 80-х, но и заявляла, что никогда не будет на сцене вместе; приводя красивую цитату (Роберта Планта), что творчество старых групп, мол — это одни лишь каверы на себя же молодых. И лучше, мол, пусть запомнят молодыми и энергичными.

Но это аж в 2008 было — могли и забыть.