Дурак ли Идрак? И не только он…

Малоизвестному комику-стендаперу Идраку Мирзализаде дали 10 суток за крайне оскорбительную, чтоб не сказать хамскую площадную шутку, по-поводу русских, замешанную на грубой физиологии. Его коллеги-стендаперы, ведомые групповой (варианты: стадной, цеховой, коллективной) солидарностью, записали обращение по этому поводу, где высказались насчёт того, что оскорбляться ни на какие их шутки нельзя, можно только им не аплодировать и не смеяться, что для них, как для юмористов, и будет главным наказанием. Ага. Помнится, в Третьем рейхе юмористы очень смешно шутили про евреев и цыган. Залы, которые они собирали, ухохатывались. А как в Европе над этими юморесками смеялись! Все, кроме самих цыган и евреев. Им тогда не до того было…

Юмор ТАКОГО рода не просто шутки. Он на крови замешан. На чудовищно большом количестве крови. А что стендаперы, которые свой ролик в защиту молодого, но до крайности плохо воспитанного приятеля и коллеги записали, этого не понимают, так по нынешним временам народ у нас многого не понимает. Пробелы в воспитании и образовании — не только у юмористов. И дальше только хуже будет. Что до юмора, современному человеку, который им профессионально занимается, свойственно думать, что говорить и писать он может всё, что угодно, без малейших для себя последствий. Да и легче так. Проще. Тонко и остроумно пошутить, как тот же Жванецкий, это же что-то за душой надо иметь и в голове. Да и воспитание нужно. А можно много проще: ляпнул и пошёл…

Хотел или не хотел Идрак Мирзалиде кого-то оскорбить, неважно. Ему это удалось, причём так, что проняло даже неповоротливую и далеко не самую внимательную к чувствам населения российскую правоохранительную систему. Стендаперов это возмутило? Они считают его 10 суток последним этапом падения государственной морали, перед тем, как начнут сажать за научные теории? Ну, так за некоторые из них как раз после войны и сажали. А также вешали, по приговору Нюрнбергского трибунала. Альфреда Розенберга как раз за такого рода научные изыскания и вздёрнули. И Адольфа Эйхмана, хотя и попозже — в Израиле. За практические эксперименты по воплощению научных теорий по искоренению неполноценных рас.

При этом надо быть очень глупым человеком, чтобы шутить так непотребно в стране, где за это могут взять за холку и отправить на цугундер. То есть, в принципе, за такое могут и прикончить, причём на месте, человек даже не успеет сказать «ой, извините». Или, по крайней мере, сильно испортить внешность и здоровье. Не пощёчину отпустить — это вообще ни о чём, а прямо-таки как положено. К чему, в отношении помянутого мелкого пакостника никто не призывал, так что он пока зря переживает. Хотя гарантий по этому поводу никто не даёт. И тут старшие товарищи в принципе могли бы спасти его незрелый организм, вовремя заткнув фонтан юного дарования, по Козьме Пруткову, да не сподобились. Заняты были — ролик в защиту его права на хамство писали.

Между тем, каждый из них может представить себе ситуацию, когда шутка такого рода вызовет мгновенную реакцию. Тот же Тимур Каргинов, который в защиту коллеги тоже голос поднял, готов так пошутить про осетин? Не в Москве, тут теперь можно уже что угодно допустить, похоже, большой город сильно меняет людей, а во Владикавказе? Перед всей своей семьёй, родственниками и соседями? Или насчёт негров сказануть, стоя перед толпой ребят из Гарлема? В Грозном, перед чеченской аудиторией? В Бухаре, насчёт узбеков, выступая перед самими узбеками? В Каире, перед арабами — где-нибудь в Фустате? Или в Газе, конкретно, насчёт палестинцев? Там везде наказанием вряд ли будут 10 суток. Скорее всего, ответ аудитории будет очень быстрым и очень жёстким.

Сказал — получил. Пулю, нож под ребро или так, ногами забьют — в зависимости от места и конкретных национальных традиций. Ну, или надо ходить до конца жизни с большой охраной. Или, наоборот, в бункере прятаться, пластическую операцию по перемене внешности делать… Так что, у Идрака Мирзализаде впереди ещё очень много сюрпризов. Его творческая биография началась с памятного и чрезвычайно яркого эпизода, который многим запомнится. Обычно в таком случае пытаются сделать всё, чтобы о случившемся поскорее забыли. Но коллеги стендаперы сильно постарались, чтобы и ситуация, и имя их однополчанина по юмористическому цеху осталось навеки в памяти нынешнего поколения, по крайней мере тех, кто смотрит их выступления. Ну, им это удалось.

Страна тут неважна. И какой в ней властный режим, тоже. У каждого человека в этом мире есть национальность. У многих ещё и вероисповедание. Вытирать о них ноги не стоит. Ни в частном порядке (это вопрос воспитания), ни публично (это вопрос наличия в голове у юмориста мозгов или их отсутствия). Что до того, о какой именно народ ноги вытерты… Тут как раз Исфандияр Вагабзаде, бывший посол Азербайджана в нескольких странах, в том числе в той самой Белоруссии, откуда к нам в Москву Идрак Мирзализаде приехал, соотечественник нашего героя, много чего насчёт русских на камеру сказал и это в интернет выложил. Они, случайно, не родственники? Или, может, знакомы между собой? Так совпал по настрою души бывший посол с молодым стендапером…