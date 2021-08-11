Актуальный Бесогон

Многие ютуберы работают чисто в повестке: есть событие — надо отреагировать, и неважно, что ты об этом уже говорил год назад или даже на прошлой неделе. В конце концов, некоторые вообще трудятся в режиме «сказал и забыл».

Но старая школа — дело иное. Никита Михалков тоже порой повторяется, однако к каждому выпуску готовится как к небольшому фильму, который останется на полке и всегда может быть просмотрен еще раз. Так что нет ничего удивительного в решении «России-24» повторить программы трех— и пятилетней давности:они исключительно актуальны и самодостаточны.

Например, выпуск, посвященный Олимпиаде в Корее, показывает, что за три года в отношении к России ничего не изменилось: без флага, без гимна, сквозь строй обид доверчивых иностранных коллег и гадостей со стороны заказных журналистов — наши спортсмены продолжают побеждать, доказывая, что ни в каком допинге нет смысла, когда и так, вопреки всему, завоевывают заслуженные медали.

И точно так же эти победы пробуждают в ненавистниках России ток желчи, словно русский спорт — тоже своеобразный «бесогон». Точно так же начинаются мутные игры с судейством, и везде, где победа достигается не простым выше, быстрее, сильнее, а еще и размытыми правилами либо вовсе оценками — медали у наших ребят буквально крадут, всучивая их кому угодно. Лишь бы не русским.

Тем ценнее каждая победа и каждый результат наших ребят.

А липовые победители пусть давятся ворованным золотишком и до конца жизни смотрят на свои медали, как Родченков в зеркало: с недоверием и тревогой.