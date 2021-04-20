Народ и дамы

Попалась на глаза распечатка эфира Ирины Петровской и Ксении Лариной на “Эхе”. Ну, “старого “Эха” больше нет, а символ нового — Леся Рябцева“, как сказал когда-то Венедиктов, после чего ходить туда более не имело смысла, хотя “новый символ” давно кинул своего патрона и его радио через физически отсутствующий у лиц его пола, но вполне присутствующий виртуально символ мужественности. Однако, история отношений стареющего мэтра и молодой наглой прошмандовки не есть сюжет, редкий в мировой литературе. Там его и оставим, вернувшись к беседе двух дам, которая показалась крайне любопытной. Ибо ходи на «Эхо», или времени не трать, но некоторые из озвучиваемых там сюжетов любопытны. Хотя для профессионального историка или психолога были бы куда интереснее, чем для автора.

Речь шла, понятно, о Навальном. О ком же дамам говорить было ещё? И, натурально, о народе, который, счастья своего не понимая, никак не выступит в его защиту, а многие, когда к ним подходят с наводящими вопросами, напротив, выказывают к герою полное безразличие, а то и неприязнь, иногда чрезвычайную. Посетовав на что, две упомянутые выше дамы сошлись на том, что вся беда народа в том, что он не только интернетом жив, но смотрит телевизор, где Соловьёв и Киселёв, отчего так плохо и настроен. Что странно, поскольку чего-чего, а веры в телевидение или в начальство у нас с советского периода немалый дефицит. Опять же, интернет у большинства народа в нашей стране есть, хотя используется он им не для того, чтобы проникнуться страстной любовью к Навальному и лютой ненавистью к режиму.

Проблема наших интеллектуалов (всех видов, типов и пород, не только либеральных) в том, что очень уж похожи они на декабристов. Хотят всех скопом осчастливить, не понимая ни хрена ни в людях, ни в стране и понимать, вообще-то, ничего в них не желая. Имеют право, но чего же удивляться? Притом, что если их собственный народ их чаяний не удовлетворяет и не оправдывает ожидания, так можно же последовать совету, который язвительный и битый жизнью Бертольд Брехт дал правительству ГДР после Берлинского восстания: “подобрать себе другой народ”. Что, с учётом нынешней геополитической ситуации и свободы эмиграции, куда как просто, и многие люди тонкой нервной организации давным давно это сделали — некоторые достаточно удачно.

Народ российский, судя по всему, практичен и на мякине его в очередной раз провести трудно. Поскольку опыт у народа этого такой, какой не всякому достался. И раз не покупается он на Навального, чем сетовать, спросили бы себя его поклонники, что с ним самим не так? Поскольку, что не так с народом, ясно. Опыт. Его десятки лет морочили все, кто только мог. Бросали в революции и войны. В перевороты и на подвиги. Ему это осточертело. Он хочет просто жить. Спокойно, для детей и внуков. И впаривают ли ему царя, очередного Ленина, Сталина, Хрущёва, Брежнева, Горбачёва, Ельцина, Гайдара, Чубайса, Явлинского, Ксению Собчак или Навального, народу нашему всё равно. И Путина свергать он не настроен не потому, что от него заходится в экстазе, а понимая, что дальше будет только хуже.

Да, режим не идеален, а во многом плох. Но не ужасен, тут ребята врут. Терпим режим. Даже вполне терпим, хотя и коррумпирован, и с лёгкой авторитарной жилкой, и, может быть, избыточно циничен. Да и чиновники осточертели всем. Но не до уровня “Навального на царство”. Тем более, для тех, кто за него болеет — искренне или профессионально, он супермен, трибун и вождь, а вот для остальных… Такой же, как и все те, кого народ терпеть не может, но вылетевший из обоймы. Обратно хочет или хочет мстить, а то и засланный мальчонка, и кем именно, не суть важно. Доверия не вызывает. Для себя и тех, кто будет с ним — понятно, он хорош. А остальным зачем? И в этом основная суть его проблем. Хотя двум нашим дамам это не понять. Ну, не дорос до них народ. Такая серость… Он, кстати, никого и никогда из “верхних” революционеров и трибунов не радовал. И слава Б-гу.