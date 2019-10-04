Блогеры написали открытое письмо в поддержку Владислава Синицы, который получил пять лет колонии за твит о детях силовиков. По мнению авторов письма, Синица рассуждал «о возможных последствиях чрезмерно жестких действий сотрудников полиции к протестующим»

Добрая половина подписантов конечно вполне циничные персонажи, которая верно чуют, что на хайпе можно хорошо разогнать базу подписчиков, а это – бабки.

Но вторая половина – это хорошие добрые люди, которых просто давно не били по лицу. Они забыли, как выглядит настоящее зло.

Если бы Шихман или Плющева изнасиловали на улице, измученные разлукой со своими семьями гастарбайтеры, маловероятно, что Ирина и Александр стали бы призывать суд к милости к этим несчастным людям.

Или если к Кашину подойдет человек с вопросом: «А ты не боишься, что твои дети могут не дойти из школы домой?», маловероятно, что он это воспримет, как рассуждения «о возможных последствиях чрезмерно жестких заявлений журналиста Кашина».

Потому, не надо врать. Синица сказал то, что сказал. А именно – призывал убивать и расчленять детей.

Таких уродов должен карать Закон, хотя бы для того, чтобы это не стали делать обыватели, адекватно реагируя на угрозу жизни своим детям.

Именно для того, чтобы Синица остался жив, а не сгнил где-нибудь в лесу, он и должен сидеть в тюрьме полный срок. Это справедливо по отношению ко всем нам и спасительно для него.

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