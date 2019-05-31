Все выше, и выше

Ну вот, и свершилось: Путин подписал указ, которым утвердил 44 аэропортам страны имена выдающихся соотечественников. Теперь, естественно, отечественная авиация поднимется на недосягаемую высоту. Не то, что раньше! Особенно порадовал мурманский аэропорт имени царя нашего батюшки Николая Второго, самого бездарного из русских царей, проигравшего русско-японскую войну, приведшего Россию к экономической и политической катастрофе и прозванного в народе Николаем Кровавым за расстрел мирной демонстрации на Дворцовой площади 9 января 1905 года.

ВСЁ ВЫШЕ, И ВЫШЕ И ВЫШЕ!

Всё плохо – пиздец неминуем:

Грохочет финальный аккорд!

Давайте ж переименуем

Какой-нибудь аэропорт!

Да что там какой-нибудь? Знайте -

Нам нужен прорыв, пацаны:

Переименуем давайте

Все аэропорты страны!

Пусть нет ни ресурсов, ни денег,

Пусть дышим на ладан едва,

Но что-то ведь надо же делать?

Зачем нам тогда голова?

Вот аэропорт в Гуаньчжоу

Фамилию носит – Байюнь,

В Нью-Йорке же – Кеннеди Джоном

Воздушную гавань свою

Назвали проклятые янки.

И это на нашу беду

Для них кроме повода к пьянке –

Значительный стимул к труду!

А где – ТО заветное слово,

Что нас вдохновит, наконец? –

Курумоч? Гумрак? Хомутово?

Ельцовка? Кресты? Бесовец?

Есть Клоково в городе Туле,

А кто-то и счастлив, и горд,

Что в Вятке селение Бздюли –

Пока что не аэропорт!

Когда обстановка банально

С названьями портов плоха,

Как могут дела быть нормальны

С инфляцией и с ЖКХ?

Как может в России наука

С искусством у нас процветать,

Когда Шереметьево, сука,

Не имени Пушкина, блять?

Как общество будет здорово,

Как русский народ будет сыт,

Когда Николая Второго

В МурмАнске портрет не висит

При входе в воздушную гавань

В Наташиных сладких слезах,

Чтоб всем пассажирам плюгавым

В своих возвышаться глазах?

Всё выше, и выше, и выше

К успеху мы будем идти,

Лишь только б не съехала крыша,

Лишь только б с ума не сойти!

Мы станем сильнее! И, кстати,

Пусть где-то мы не дожуём,

Но денег на ЭТО нам хватит –

Не хлебом единым живём!