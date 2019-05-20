Про Евровидение

Я против нидерландского амбивалентного паренька ничего не имею, но, если даже вы в поп-музыке понимаете не больше, чем в космогонии, очевидно же, что вчера сильнейшими были Лазарев и азербайджанец.

Все эти толки и бурные разговорчики про то, какой мощнейший швейцарец и какой дивный номер у австралийки, как хороша македонка и как пикантны французы – все это антимонии и турусы на колесах, которые разводили люди, запертые в узилище разъедаемого безумием сознания.

Оно, конечно, мы все принуждены быть политкорректными, Махмуда, псевдоинтальянца, и прошлогоднюю победительницу конкурса, в этом – ведущую, костить-костерить нельзя, но ведь – между нами – первый зауряден, как табуретка, а вторая, даром что на свой лад представительна, ведь и вправду – редкостная уродина.

Не говоря уже о Кончите Вурст – апогее уродства.

Тогда как техническая оснащенность что Лазарева, что азербайджанца просто изумительна.

Но сказано в вашем Евангелии (я атеист): “Будь медлен на слова, медлен на гнев” – и это единственное, что меня устраивает в вашем Евангелии (я атеист).

Если вам нравится певец, какая, к чертям собачьим, разница, кто считает его бездарью.

Чего талдычить про несовершенство подсчета голосов, если несовершенно само мироздание.

Лазарев, доказав эмпирическими путем и опытом, что является профессионалом высочайшего класса, доказав это уже два раза, ни разу не “гений неосуществившихся возможностей”, как его пытались иные представить в московской студии, но оба раза – триумфатор.

Лазарев уже давно и абсолютно осознанно живет в совершенно автономной системе координат, и даже песня, с которой он выступил, тому иллюстрация и доказательство разом.

И тут же категорически и с чистой совестью отметаю мелкотравчатое интриганство, когда начинаются толки про политику: ну на кой – лучше песенку Лазарева напой – мы сами себе каждый раз обеспечиваем подлейшее состояние духа?!

Это пОшло, ребята.

Многолюбивое сердце Сереги Лазарева достаточно просторно, чтобы любить маму, Родину, профессию, сына, племянницу, всех сродников, Киркорова, своих поклонниц.

Для меня он всегда будет победителем.

И передайте АЗЕРБАЙДЖАНЦУ от меня, чтобы не сдавался; по сравнению с ним все, Сереги окромя, – певуны средней руки.

В целом все было весело и красиво, кроме Мадонны, растерявшей даже самое снисходительное понятие о норме; Малахов, Губерниев, Шелест и, простите, я отработали блестяще.

А так генеральный урок – прежний: научитесь получать удовольствие от жизни и ценить все, что имеете.

