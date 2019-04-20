Ну, эмоционально кайфанули мы от наличия дебатов как факта предвыборной борьбы, а что реально узнали нового о претендентах, об их программах и способах вытаскивания страны из жопы?

На какие вопросы друг другу они ответили?

С Порошенко все ясно: он типа капец какой борцун с Путиным – ни одной рошеновской конфеты не даст ему, скорее погибнет, защищая эту конфету и заодно Украину.

Зеленский давил на человечинку: “Вот стою я перед вами, простая русская баба…”

Одну домашнюю заготовку ввернул к месту: “Я не оппонент вам – я ваш приговор”.

Все остальное, включая взаимное бухание на колени – плохой театр.

Я ждал, кто из них распластается на пузе, демонстрируя, что он больше оппонента скорбит и кается.

В общем, а кто слушал – тот дурак.

Хотя смотреть было временами прикольно