Ну, эмоционально кайфанули мы от наличия дебатов как факта предвыборной борьбы, а что реально узнали нового о претендентах, об их программах и способах вытаскивания страны из жопы?
На какие вопросы друг другу они ответили?
С Порошенко все ясно: он типа капец какой борцун с Путиным – ни одной рошеновской конфеты не даст ему, скорее погибнет, защищая эту конфету и заодно Украину.
Зеленский давил на человечинку: “Вот стою я перед вами, простая русская баба…”
Одну домашнюю заготовку ввернул к месту: “Я не оппонент вам – я ваш приговор”.
Все остальное, включая взаимное бухание на колени – плохой театр.
Я ждал, кто из них распластается на пузе, демонстрируя, что он больше оппонента скорбит и кается.
В общем, а кто слушал – тот дурак.
Хотя смотреть было временами прикольно
Дебаты
Ну, эмоционально кайфанули мы от наличия дебатов как факта предвыборной борьбы, а что реально узнали нового о претендентах, об их программах и способах вытаскивания страны из жопы?
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