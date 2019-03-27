Сергей Шнуров и Лия Ахеджакова станут соседями по коммуналке

В Санкт-Петербурге стартовали съёмки нового фильма киностудии «Ленфильм» под названием «Этаж». Об этом пишет портал 78.ru со ссылкой на гендиректора киностудии Эдуарда Пичугина, который сообщил, что в картине будет сразу восемь главных героев.

— Основной сюжет — это расселение коммунальной квартиры. Можно сделать отсыл, по-настроенчески это близко к «Покровским воротам». Это жизненные, житейские ситуации, — отметил Пичугин.

В проекте режиссера Стаса Мареева задействованы Лия Ахеджакова, Светлана Немоляева, Анвар Либабов, Семен Стругачев, Анастасия Мельникова, Александр Баширов, а также лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Начальные эпизоды фильма уже отсняты, завершить съёмки планируется в мае. О сроках выхода фильма пока не сообщается.