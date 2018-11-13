Раньше было скучно

Раньше быть творческим человеком было скучно и непрестижно. Ежели ты вдруг начинал томиться чем-то, а участие в драках стенка на стенку, по объективным причинам тебе не походило, для самореализации оставался лишь кружок авиамоделирования и почтовые марки.

Это было дико тоскливо. Однажды в кружке авиамоделирования мне дали деревянную оглоблю и приказали ее тереть наждачной бумагой. Я честно тер, но после этого потерял интерес к самолетам навсегда.

С марками была та же фигня.

Для того, чтобы их покупать, нужны были деньги, а родительских донатов хватало только на “Монгол Шуудан”.

Монгольских марок было очень много. Настолько, будто монголов было около миллиарда. Все они непрерывно писали друг другу письма и наклеивали на них марки с черепахами и тропическими рыбами.

Больше рефлексирующему подростку реализовать свое пубертатное эго было негде. Да и взрослому идиоту тоже.

Я только сейчас начинаю понимать сколько в двадцатом веке было социально неадаптированных людей, которым было совершенно негде сублимировать свое подавленное безумие. Архаичный мир без интернета и кабельного телевидения не оставлял Чикатиле ни единого шанса безопасно снять стресс играя в доту или снимая видео в ютубе.

А нынче любая сволочь, маясь бездельем и своей врожденной никчемностью, имеет на выбор тысячи способов заявить о себе миру. Они пишут в фейсбуке, сочиняют электронную музыку или занимаются индустриальным дизайном…

Совсем одноклеточные могут вести блог в инстаграмме. Слова им заменяют эмодзи. Чтобы стать инстазвездой достаточно 300 слов включая предлоги и междометия.

Современные люди ведут себя словно чайки над пляжем. Непрерывно и бессмысленно орут и орошают вселенную тоннами бесполезного эмоционального говна.

Каждое человеческое насекомое непрерывно тарахтит о смысле жизни и самореализации. Хотя единственный способ самореализации, назначенный ему природой – родиться, прожить как-нибудь свои 60-70 лет и незаметно умереть. Все. Точка. Ничего больше.

Цивилизация лишила человека возможности даже в поте лица зарабатывать свой хлеб насущный. Менеджер по продаже собачьего корма потеет только в фитнес-клубе.

Он не старается продавать этот проклятый собачий корм не только потому, что эта работа – бессмысленная. Просто глупо стараться.

Даже если его завтра разжалуют из менеджеров в экспедиторы, 30 тысяч рублей на руки с лихвой хватит на трансгенную курицу и гречку по акции. Его дети не будут плакать в ночи и жалобно просить: “Папа, папа! Ты не принес нам хлебушка?”

Разве что, они будут его ненавидеть, за то что у них нет десятого айфона.