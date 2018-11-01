{ 1 ноября 2018 }

Бандеровщина

Рубрики: [Фейсбук]  

Пора признать – в Украине сегодня существует проблема бандеровщины. Только вот сформулировать верно её никто не может. Настоящая бандеровщина это когда по приказу Степана Андреевича Григорий Мацейко в Варшаве убивает министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого и уходит непойманным с места преступления. Переводя на язык современности это как прямо на Смоленской площади грохнуть Калантаряна и ускользнуть от ФСБ. Но разве нынешние бандеровцы устраивают столь эффектные операции?! Нет, нет и еще раз нет! Бандера в гробу переворачивается, глядя на сегодняшних бандеровцев – в холодных горных схронах не сидели, террористические акты не совершают, в Европе по конспиративным квартирам не скрываются. Лежат на мягких диванах в теплых хатах, отъели себе свиные ряшки как Мосейчук и лишь порой лениво выходят на променад с факелами. Это не бандеровщина, а косплей, карнавал и маскарад! Даешь Украине настоящую бандеровщину! ;)

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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