Пора признать – в Украине сегодня существует проблема бандеровщины. Только вот сформулировать верно её никто не может. Настоящая бандеровщина это когда по приказу Степана Андреевича Григорий Мацейко в Варшаве убивает министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого и уходит непойманным с места преступления. Переводя на язык современности это как прямо на Смоленской площади грохнуть Калантаряна и ускользнуть от ФСБ. Но разве нынешние бандеровцы устраивают столь эффектные операции?! Нет, нет и еще раз нет! Бандера в гробу переворачивается, глядя на сегодняшних бандеровцев – в холодных горных схронах не сидели, террористические акты не совершают, в Европе по конспиративным квартирам не скрываются. Лежат на мягких диванах в теплых хатах, отъели себе свиные ряшки как Мосейчук и лишь порой лениво выходят на променад с факелами. Это не бандеровщина, а косплей, карнавал и маскарад! Даешь Украине настоящую бандеровщину! ;)