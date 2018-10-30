Товарищ Трамп окончательно потерял поддержку российских буржуа, потому что покусился на один из ключевых атрибутов современного успешного россиянина.

Нет. Это не S-Klasse, и не 2000 квадратных метров из мрамора и тикового дерева. Эта азиатчина – удел провинциальных пенсов.

А вот отправить жену (неважно какую по счету) рожать в США – это особая метка. Это значит, что ты – ответственный и разумный человек и конечно хороший отец. Как правило, это не мешает людям продолжать искренне топить за патриотизм и без всяких рефлексий поддерживать политику партии и правительства. Но обеспечить детям страховой полис в виде синего американского паспорта в современный российский патриотизм вполне вписывалось.

Но пришла беда откуда не ждали. Отмена “гражданства по праву рождения” это хуже, чем отключение SWIFT и запрет на операции с долларом. Как мы переживем это – я не знаю…