Разговор с «Танком»

«Дайте танк (!)» — культурный феномен, отпечатавший не одно поколение юных слушателей. Своим успехом «Танки» обязаны не только цепляющим стихам и проработанной музыке, но и особой эмоциональности, уходящей корнями в детство.

Коллектив был основан Дмитрием Мозжухиным (гитара, баян, вокал) и Александром Романкиным еще в 2007 году, но на сегодняшний день группа насчитывает уже пять музыкантов: Сергей Акимов — бас, Максим Кульша — гитара, Виктор Дрыжов — ударные, Александр Тимофеев — саксофон.

С 2011 года «Танки» записывают по альбому в год, ведут активную концертную деятельность и выпускают клипы.

В официальном сообществе Вконтакте творчество группы обозначено как «гаражный рок для танцоров-интровертов, скучающих по русскому языку», называют их и «робкими панками», но по факту группа собрала вокруг себя очень разных людей, которых роднит разве что хороший музыкальный вкус.

С тех пор, как я впервые услышал «Дайте танк (!)» на фестивале «Боль» этим летом, группа стала неотъемлемой частью моего плейлиста и я решил выйти с музыкантами на связь и задать им несколько вопросов..

— Вы редко даёте большие интервью, многое ли изменилось в жизни «робких панков» за этот год?

— Разумеется, в жизни музыкантов происходят большие и маленькие перемены: Максим отпустил бороду, Серёжа купил кроссовки. Клубы стали побольше, на фестивали зовут почаще, незнакомые люди поют наши песни на улицах и в метро — всё это очень приятно. Но в жизни группы всё по-прежнему: мы продолжаем регулярно выступать, делать записи и мечтать.

—В ваших новых клипах присутствует образ человека в маске, это новый облик вашего лирического героя? Расскажите поподробнее про людей в масках.

— Для меня это не маски, а настоящие головы. Приключения персонажа начинаются ещё в мультфильмах, сопровождавших публикацию альбома. Их подготовка заняла продолжительное время, но я доволен результатом. На мой взгляд, искусство нуждается в рамках и ограничениях — только так оно обретает изящную форму. В данном случае я выдвинул себе довольно жёсткие требования: /p>

• Каждый мультфильм метафорично иллюстрирует и дополняет конкретную композицию

• В эпизодах участвует только один герой, не считая кота

• Все исходники нарисованы одинаковыми чёрными фломастерами в одинаковых тетрадках

• Кадры должны повторяться циклично, создавая непрерывное действие

Конечно, в процессе рисования я сроднился с героем, и он перекочевал в полноценные клипы. Все они сняты разными людьми, но персонаж остаётся самим собой. В «Шуме» его история подходит к развязке. Хотя возможно, мы ещё встретимся.

—Говоря о лирических героях, насколько ваши песни автобиографичны? Большинство всё же плод фантазии или истории из жизни?

— Творчество — это всегда манипуляция реальностью. Где-то автор приукрашивает, где-то драматизирует. С одной стороны, он врёт. С другой — предельно честен, потому что эта вымышленная реальность обнажает весь его внутренний мир. В моих песнях смешаны случайные наблюдения, общеизвестные цитаты и мой собственный опыт. Мне очень нравится термин «вселенная» в контексте художественной фантастики. Хочется верить, что наши альбомы — такие же маленькие вселенные.

—«Танки» существуют уже больше десяти лет, и за это время вы проделали огромный путь от акустических записей на кассеты в Коломне до больших концертов в Москве и Санкт-Петербурге. Есть ли что-то в вашем творческом пути, что вам пришлось оставить позади и о чем вы вспоминаете с ностальгией?

— Мы собрали группу ещё в студенчестве, и я скучаю по утраченной возможности заниматься музыкой на протяжении огромных каникул. Мы с друзьями встречались во дворе, покупали выпечку на заправке и уходили в гараж до самого вечера. В гараже стояли обломки барабанной установки, тахта и комплект зимней резины. Мы играли на акустических гитарах и записывали звук на видеокамеру. После заката шли в город бездельничать. Идеальный распорядок дня.

—Какой у вас был первый музыкальный инструмент и когда? По-вашему, важно ли наличие музыкального образования для музыканта?

— Бабушка подарила мне акустическую гитару. К сожалению, мои семилетние пальцы не могли нормально зажимать струны, поэтому я проанализировал конструкцию подарка и занялся изготовлением собственных инструментов из фанеры, алюминиевых саморезов и рыболовной лески. Кстати, мои поделки вы можете видеть в клипе на песню «Друг». Когда пальцы окрепли, я взялся за настоящую гитару, но нотная грамота показалась мне сложной и нелогичной, поэтому я пронумеровал тона и полутона цифрами. Звукозапись я тоже постигал самостоятельно. Никто из моих знакомых ничем подобным не увлекался, а интернет ещё не вошёл в обиход. Поэтому я покупал программы для сведения в отделе компьютерных игр и работал в них наугад. Мне сложно судить о важности музыкального образования. Лично я никогда не чувствовал его нехватки. Напротив — мне кажется, все удивительные открытия в мире музыки можно совершить только случайно. Мне бы хотелось, чтобы любое красивое созвучие оставалось для меня необъяснимым чудом.

—Дмитрий, в одном интервью Вы сказали, что раньше увлекались кино. Сейчас вы хотели бы снять фильм? О чём бы он был?

— Я люблю роуд-муви. В моих подростковых блокбастерах актёры как правило куда-то идут или едут. Так что в следующем фильме я снова расскажу о пути. Там будут живописные пейзажи, много фоновой музыки, ироничные диалоги и обнажённая женская грудь.

—Какой из своих любимых фильмов порекомендовали бы?

— Тут хочется ответить длинным списком, но у меня есть заготовка. Почему-то своим «любимым» фильмом я привык называть «Самоубийцы: История любви». Он не о суициде, и не об отношениях, если что. Забавно, что в кино, как и в музыке почти не обновляется рейтинг классики. Громкие новинки появляются и исчезают бесследно.

—Как по-вашему рождаются идеи? И от чего отталкиваетесь, когда пишете стихи?

— Для начала стоит разобраться, что такое идея. На первый взгляд, это формулировка намерения. Например, «мне пришла идея пойти пообедать». Или «как тебе идея собрать кантри-квартет?» На самом же деле идея — это новое отношение к привычным вещам. Час назад я не был голоден, и обед меня не интересовал. Неделю назад я считал, что банджо мне не к лицу. Но если удаётся посмотреть на ситуацию с другой стороны — возникает вера в собственные силы, и сомнения пропадают. Иными словами, идеи не рождаются. Все идеи давно родились и ждут, пока вы обратите на них внимание. Стихи — не исключение. Иногда мне кажется, что я уже сочинил всё необходимое. Но потом я выглядываю в окно и понимаю, что о главном ещё не спел.

—Какой совет вы бы дали начинающим музыкантам?

— Не переставайте быть начинающими. Оставайтесь начинающими как можно дольше. Если вдруг станете профессионалами — смените профессию и начните заново.

— Каким видите будущее группы? У вас есть какие-то конкретные цели или планы по поводу ближайших концертов и релизов?­

— Я стараюсь не афишировать свои планы, но следующий миньон выйдет осенью и будет состоять из трёх песен, повествующих о взрослении человека в хронологическом порядке. При этом вся музыка будет сделана с помощью одного игрушечного синтезатора.

Фото из архива группы.