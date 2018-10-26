© Газета «Новый Взгляд» { 26 октября 2018 }

«Машина времени» = аккомпанирующий состав

Рубрики: [Интервью]  [Музыка]  
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Смирнов

Издательство заказало книгу к 50-летию «Машины времени». Как и предыдущую — «Мушкетеры перестройки», приуроченную к 30-летию «Взгляда», я решил выстроить на опросе экспертов, имеющих мнение по предмету разговора. Историк & музыкальный критик Илья Смирнов позиционируется «Википедией» как «один из основоположников и ключевых фигур так называемого «рок-андеграунда» восьмидесятых годов», поэтому счел нужным задать ему профильные вопросы.

 

 

«Макаревич соединил бардовскую традицию с роком»

— В вашей системе координат является ли «Машина времени» самым заметным музыкальным коллективом второй половины ХХ века (в СССР)? 

— Не думаю, что «самым». Хотя для сопоставления нужны четкие критерии, в чём считаем (в попугаях, удавах или индексах цитирования).

— В чем плюсы и минусы этого коллектива? 

— Плюс в том, что Макаревич одним из первых соединил бардовскую традицию с роком. Минус в том, что очень рано ушел в эстраду, и для него 80-е (самое продуктивное время) прошли мимо.

— А разве 80-е не стали самым продуктивным периодом для «Машины»? В том числе и в коммерческом аспекте?

— Коммерческий аспект я оценивать не уполномочен, на то есть бухгалтер (кроме шуток, очень уважаю эту профессию, но она не моя).

Группа«Високосное лето» with Александр Ситковецкий Валерий Ефремов старший Александр Кутиков and Крис Кельми

Группа«Високосное лето» with Александр Ситковецкий Валерий Ефремов старший Александр Кутиков and Крис Кельми

Творческое состояние зафиксировал с большим ехидством Рыженко во втором номере «Уха» за сентябрь 1982 года:

«Я служу в МВ… Лидер — Макаревич. Профессиональное звучание с новыми скрипичными возможностями, со звукоснимателем, с педалью. МВ хочет развиваться, работать с залом. А у меня динамические артистические способности… Как только поступил на службу в МВ, сходил в парикмахерскую, постригся. Но продолжаю пить портвейн со старыми друзьями. С новыми пью водку. Макаревич советует пить меньше и больше думать о здоровье… За границу пока не пускают… Я продаю свое профессиональное качество МВ и получаю от этого творческое удовольствие».

 

 

«Не может быть флагмана за отсутствием флотилии»

— Когда впервые услышали о «Машине времени»? 

— В середине 70-х годов.

— Есть такое явление, как «русский (советский) рок»? 

— Было.

— Кто флагман этого явления, по вашему?

— Флагманами БЫЛИ Градский, Макаревич, Гребенщиков, к середине 80-х целая россыпь, трудно выделить кого-то одного.

Сейчас не может быть флагмана за отсутствием флотилии.

«Я старший помощник с корвета «Беда», Его поглотила морская вода» (А. С. Некрасов, «Приключения капитана Врунгеля»)

— Какова роль «молодежной музыки» в формировании культурного ландшафта Советского Союза брежневской эпохи? 

— Молодёжная музыка была разная, если имеется в виду рок, то он стал самостоятельным явлением культуры под конец брежневской эпохи, и его роль весьма значительна.

— Чье мнение о рок-культуре вообще и «МВ» в частности имеет значение для вас лично? 

— Наверное, наибольшее влияние оказали музыковед Л. Б. Переверзев и историк М. И. Рижский.

— Кто из музыкантов (кроме Андрея Макаревича) самый интересный и/или харизматичный? 

Вверху слева направо Олег Демидовский Алёша Макаревич ✝ Алексей Романов внизу Серёжа Кавагоэ ✝ Алексей Антонов Пицунда 1979

Вверху слева направо Олег Демидовский Алёша Макаревич ✝ Алексей Романов внизу Серёжа Кавагоэ ✝ Алексей Антонов Пицунда 1979

— Боюсь, что «МВ» все-таки аккомпанирующий состав при уважаемом и любимом руководителе. Если не прав, прошу прощения.

— Есть ли любимая песня/песни «Машины времени»? Если есть, то почему эта/эти? 

— Их довольно много. Ранние, до «Росконцерта».

— Могли бы здесь уточнить для несведущих, о чем речь и слегка детализировать позицию?

— «Каждый, право, имеет право…», «Пока горит свеча», «Знаю и верю», «Посвящение знакомому музыканту», «Марионетки» и другие.

 

 

«Очевидцы припоминают то, чего не было»

— Читали мемуары участников команды: «Всё очень непросто» Максима Капитановского, «Сам овца» Андрея Макаревича, «Машина» с евреями» Петра Подгородецкого и другие? Как в целом относитесь к жанру автобиографической мемуаристики (в контексте скандалов вокруг воспоминаний Марина Влади, Татьяны Егоровой, Иосифа Кобзона, Андрона Кончаловского и Марка Рудинштейна)? 

— Большинство упомянутых книг читал. К мемуарным источникам отношусь со скептическим любопытством. Юрген Кестинг справедливо отмечал, что с каждым годом очевидцы всё точнее и точнее припоминают то, чего не было в действительности.

— Как бы назвали книгу к 50-летию «МВ»? 

— Можно подобрать хорошие цитаты из песен самого Макаревича, но они не подойдут для юбилея.

— Эпиграфом предыдущей книги о «Машине» я выбрал строчку из хита «Старый корабль» — «Чтобы не стать эдаким вот музеем, в нужный момент лучше пойти ко дну». Вы допускаете, что такой экзерсис можно было бы расценить как своего рода наезд?

— Можно, конечно, обидеться на правду. Но можно и из другой песни цитаты подобрать. «Говорят, ты с той поры весьма повысил качество игры…».

— Если бы снимали кино о группе, кого из артистов пригласили бы на роли «машинистов»?

— Актеров хороших в России полно, проблема со сценаристами и режиссерами.

 

P.S. Поскольку Смирнов упомянул знаменитое самиздатовское «Ухо», процитирую то интервью Рыженко.

 

Я служу в МВ.

* * *

Лидер — А. Макаревич. Профессиональное звучание с новыми скрипичными возможностями, со звукоснимателем, с педалью. МВ хочет развиваться, работать с залом. А у меня динамические артистические способности.

* * *

«Футбол» — без моего активного участия. Надо будет, и будет такая возможность — выступлю с ним. Если выгонят из МВ, пойду в «Футбол».

* * *

Макаревич хочет сочетать электрическое звучание с акустической легкостью (флейта, губная гармошка), дал губную гармошку, сказал, чтоб дома тренировался. А меня от нее тошнит. Для издавания блюзового звука ее надо сосать. Возникает металлический привкус во рту. Меня от него тошнит.

* * *

«Аквариум» ему нравится, «Зоопарк» — несоответствие между тем, о чем поют и как поют, «Удовлетворителя» он не слышал.

* * *

Макаревич и Кутиков с большим вниманием отнеслись к моим песням, чем Самойлов со Щукиным. Самойлов всегда издевался над КОЛЕСОМ, выражал неприязнь на концерте «Футбола». Кутиков сказал, что отдельные мелодии могут в будущем лечь в основу песен МВ.

* * *

Как только поступил на службу в МВ, сходил в парикмахерскую, постригся. Но продолжаю пить портвейн со старыми друзьями. С новыми пью водку. Макаревич советует пить меньше и больше думать о здоровье.

* * *

За границу пока не пускают. Стефанович — режиссер, постановщик программ для МВ. Относится к этому очень добросовестно. Говорит, что искусство эстрады — чистое искусство без заумствований. Простота, доступность, удовлетворение. Стефанович мне понравился сразу своей безыдейностью. Е. Харитонов высказал мысль, что эстрада должна быть свободна от вторых планов, подводных камней и двусмысленности. Я думаю, что если берется какой-то принцип, который имеет массовый успех, то это уже искусство, поскольку он сумел заинтересовать людей. Сочиняю свои песни от нечего делать.

* * *

Больше всего в жизни страдаю от колита и нестиранных трусов. Надо продаваться и не стыдиться. Я продаю свое профессиональное качество МВ и получаю от этого творческое удовольствие.

* * *

Любимое дело — игра в «Футболе».

Евгений Ю. Додолев

Владелец & издатель

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