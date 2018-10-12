Бьющиеся в умилении от свободолюбых ингушей, которые “пример нам всем”, напомнили мне благословенное начало Перестройки.

Такая же сволочь в 1989-90 билась в умилении от свободолюбивых прибалтов, которые “сохранили свой язык”, азербайджанцев, “которые не прогнулись” и грузин, “которые не испугались саперных лопаток”.

И это были не кучка жалких предателей. Это были миллионы образованных русских людей, которые обеспечили распад СССР и бешено аплодировали этому распаду.

Российская власть ураганным темпом догревает ситуацию в стране до состояния, когда миллионы образованных русских людей снова будут бешено аплодировать любой государственной беде и угрозе, лишь бы она избавила их от этого гнилого и постылого государства.

Вот в этом – главная угроза суверенитету и целостности России, а совсем не во внешней угрозе и происках внутреннего врага.