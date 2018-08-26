Чудесно и совершенно по-советски выглядит обсуждение биографии и взглядов покойного Маккейна.

Вне зависимости от характера некрологов (похвальных и наоборот), авторы изучали жизненный путь сенатора исключительно в пересказе журналистов, которые в свою очередь – в пересказе других журналистов.

Ни Кононенко, ни Яковенко (извините за каламбур) не смотрят CNN, не читают Buzzfeed и NYT.

Маккейн был на сто процентов американским политиком. Его занимала исключительно судьба Соединенных Штатов, а не всяких папуасов.

Правда в отличии от многих американских сенаторов и конгрессменов он с реальными папуасами столкнулся в молодости и знал, насколько это может быть больно. Поэтому в рассуждениях о России, Украине и прочих окраинах американской ойкумены говорил чуть более эмоционально, нежели это обычно принято у белых протестантов англо-саксонского происхождения.

Но взрослых людей это обманывать не должно. Это всего лишь незначительный нюанс, личная фишка. Даже смерть слонихи Примы в Московском зоопарке значит для нас гораздо больше, чем кончина сенатора Джона Маккейна в далекой Аризоне.