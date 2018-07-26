Ту роль, которая сама просилась после Крыма в руки Алексея Чалого – стать националистической альтернативой Путину – может теперь достаться Наталье Поклонской.

Сначала Наталье Владимировне стоит поднять градус публичной дискуссии и начать называть коллег-депутатов теми словами, которые им в наибольшей степени подходят – мерзавцами, христопродавцами, проститутками, прихлебателями.

Это ей гарантирует всенародную поддержку и повторение феномена Жириновского образца 1993 года.

А после пенсионной реформы и сам гарант выходит на такую линию огня, что никакая Сирия и Крым ему уже не поможет. И из лидера нации он превратится в стареющего генерала Франко, которого иначе как матерно обыватели в разговоре поминать не будут.

Вот тогда Поклонская и скажет: “Крым – наш. А вы, Владимир Владимирович, просто исполнили волю русского народа.”

И ей поверят…