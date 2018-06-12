«Суперсемейка 2»: А кто тут у нас такой суперспособный?

Ни один проект студии Pixar не может похвастаться столь своевременным выходом на экраны, как дилогия «Суперсемейка» Брэда Бёрда. В далёком 2004 году, когда Кристофер Нолан только продумывал свой грандиозный триптих о Бэтмене, а Marvel лишь мечтали об общей киновселенной, вышла первая часть анимационного блокбастера, всколыхнувшего супергеройский жанр. Бравый экшен, семейная динамика, остроумное обыгрывание кризиса средних лет моментально вписали «Суперсемейку» в авангард проектов студии, подарившей нам уже к тому моменту такие шедевры, как «История игрушек 1-2» и «Корпорация монстров». 14 лет спустя, когда супергероика либо преимущественно разочаровывает (мы смотрим в твою сторону, DC), либо становится объектом критики за использование якобы одной и той же формулы (MCU, речь о тебе), а трилогия Нолана вызывает ностальгические всхлипы, Брэд Бёрд выпускает сиквел. И снова в яблочко.

Вторая «Суперсемейка» становится образцовым взглядом на тему пост-супергероизма, суть которого проявляется опять-таки в ностальгии и в переосмыслении подхода к изображению супергероев. Сиквел начинается ровно с того места, где закончился оригинал. Эластика, мистер Исключительный, Фиалка и Шастик противостоят суперзлодею Подрывашкину, который собирается ограбить банк, но здесь важно не само сражение, а его последствия. Общими усилиями нашим героям удаётся предотвратить столкновение огромной буровой установки Подрывашкина со зданием Сити-Холла, однако сам злодей при этом ускользает с внушительной суммой денег (примечательно, что ни о нём, ни о похищенных деньгах в мультфильме далее даже не вспомнят). Властей же больше всего беспокоит нанесённый городу урон, что способствует более жёсткому отношению к супергероям, которых теперь приравнивают к самым серьёзным преступникам. Семейству Парров теперь приходится скрываться в придорожных мотелях до тех пор, пока не объявляется некий Уинстон Дивор, медиамагнат, ностальгирующий по «золотому веку» супергероев и разрабатывающий план, как снова вернуть к ним доверие общественности.

И опять же план Дивора – чистое олицетворение пост-супергероизма: переосмысление методов и тактик спасения мира от характеристики «напролом» да с эффектностью, взрывами и чисто голливудским размахом к эффективности, грациозности и уменьшению эгоцентризма в каждом геройском акте. Проще говоря, метод силы мистера Исключительного больше никого не удивляет, пришло время пластичной и аккуратной Эластики, что опять же делает «Суперсемейку 2» эталонным произведением эпохи гипертрофированного феминизма, царящего на Западе. Надев новенький костюмчик, сидя на роскошном прокаченном байке, Эластика отправляется возвращать супергероям величие, противостоя терроризирующему город хакеру. В это же время Бобу (мистер Исключительный без костюма) приходится сражаться с вещами пострашнее, среди которых алгебра старшего сына, переходный возраст дочки и несчитанное количество «суперталантов» Джек-Джека, проявляющихся каждый день.

Одним из главных улучшений сиквела по сравнению с оригиналом является равномерное распределение сюжетного веса и на приключения Эластики, и на раскрытие «сражений» Боба на бытовом фронте (в первом фильме акцент уделялся подвигам мистера Исключительного). Причём сразу так и не скажешь, что Брэд Бёрд показывает более захватывающее – супергеройский экшен с участием испытывающей вторую молодость мамы или то, как отец семейства пытается совладать с хозяйством, детьми и собственным психическим здоровьем. Наверное, всё-таки второе, ибо именно в этих сценах мы можем наслаждаться Джек-Джеком, на котором сиквел сосредотачивает особое внимание. Малыш, безусловно, является главной звездой фильма, а эпизод с енотом – настоящее сокровище (по экшену и юмору не сравнится, пожалуй, ни с чем в этой дилогии). В линии Эластики же прослеживаются основные сценарные слабости сиквела: это, во-первых, до ужаса банальный злодей, личность которого становится ясна уже к 15 минуте мультфильма, и зрителю лишь приходится ждать лишний час, пока это поймут остальные герои. А когда наконец нам раскроют «тайну личности», нас ждёт просто снегопад из супергеройских клише (это во-вторых), среди которых и мотивация злодея, и его пафосные монологи, и ряд других сюжетных событий, например, решение собрать 100 с лишнем делегатов из разных стран на одной лодке в открытом море и рассказать об этом на весь мир.

Единственное, чем сиквел уступает оригиналу, так это количеством стёба. Все же помнят ту гениальную сцену с Эдной, рассказывающей, почему плащ – не лучшая деталь супергеройского гардероба? В сиквеле хоть с юмором всё также в полном порядке, но заметно, что возросшая волна ностальгии накрыла прекрасный супергеройский стёб, отчего образовался такой скучный и предсказуемый злодей (Синдром из прошлой части был куда забавнее и оригинальнее), а так же штампы вроде саммита на воде и массового гипноза, преподносимые здесь абсолютно серьёзно и без доли самоиронии. Искупает же все грехи свойственная Pixar роскошная анимация и, возможно, лучшая на сегодняшний день работа композитора Майкла Джаккино, чей яркий и запоминающийся саундтрек – главная суперспособность анимационного фильма.

Несмотря на то, что Брэду Бёрду не удалось обойти стороной некоторые жанровые штампы, его «Суперсемейка 2» получилась явно лучше оригинала. Грациозно продолжая историю семейства со сверхъестественными способностями, анимационный фильм снова радует семейной динамикой, свежими взглядами на темы воспитания, доверия в отношениях, ответственности и жертвенности, а также ярким экшеном, восхитительной оригинальной музыкой Майкла Джаккино и демонически очаровательным Джек-Джеком.