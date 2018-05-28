15 мая музей-театр «Булгаковский Дом» по традиции отметил день рождения писателя М. А. Булгакова. Торжества прошли с размахом: гости праздника могли побывать на мемориальных экскурсиях, посвященных жизни и творчеству Мастера, увидеть спектакль «Мастер и Маргарита» в Театре Булгакова, поучаствовать в интерактивной программе во дворе знаменитого дома 302-бис по Большой Садовой. Кроме того, именно в этот день был дан старт Фестивалю имени М. А. Булгакова «Рукописи не горят», собравшего под своей эгидой тринадцать ведущих театров Москвы. Число для всех почитателей булгаковского творчества, несомненно, счастливое: целый месяц столичные театралы будут иметь возможность оценить постановки по произведениям Булгакова в очень разных режиссерских интерпретациях.

В открытии Фестиваля, прошедшем на Патриарших прудах, приняли участие актрисы театра и кино Екатерина Волкова и Лиза Арзамасова, художественный руководитель и актер Театра на Юго-Западе Олег Леушин, а также другие актеры Театра на Юго-Западе и Музея-Театра «Булгаковский Дом». Прекрасным музыкальным сопровождением порадовали зрителей духовой оркестр «Фортуна-брасс» и лауреат международных конкурсов Нина Сарапиан.

Фестиваль имени М. А. Булгакова проходит при поддержке Управы ЦАО г. Москвы и Управы Пресненского района, и вступительным словом на открытии участников и зрителей приветствовал заместитель главы Управы ЦАО Константин Евгеньевич Климентьев, исполнительный директор «Булгаковского Дома» Наталья Склярова и режиссер открытия Фестиваля Ольга Аничкова.