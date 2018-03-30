Солдат Бай Лин

Как много китайских актеров получили признание в Голливуде? Многие вспомнят Брюса Ли, Джеки Чана и Джета Ли. Среди актрис же можно выделить лишь одну —очаровательную бунтарку Бай Лин. Она служила в китайской армии, затем работала в театре, участвовала в протестах на Тяньаньмэнь, после чего вынуждена была иммигрировать в США и вскоре нашла работу в Голливуде, став настоящей звездой.

— Когда вы последний раз были в Китае? Я спрашиваю, потому что читал, что китайское правительство лишило вас гражданства.

— Это старая история. Теперь, слава Богу, все хорошо. Я могу приезжать в Китай.

— А вообще, почему возникли проблемы? Из-за какого-то фильма с Ричардом Гиром?

— Думаю, это из-за фильма «Красный угол», в котором была представлена китайская юридическая система. И мне было и приятно, и немного грустно от этого. Но все-таки скорее приятно. Это значит, что я хорошо справляюсь со своей актерской задачей. И даже получила приз национального совета кинокритиков США «Прорыв года».

Но с политической точки зрения все это было не так гладко.

— Ваши родители по-прежнему живут в Китае. Почему они не переедут в США?

— У них прекрасная жизнь в Китае. Вы знаете, сейчас, наоборот, все едут в Поднебесную.

К тому же, они не говорят по-английски. Да и вся семья, и друзья, в общем, вся их жизнь в Китае. Они приезжают меня навестить. Не очень часто, так как я постоянно в разъездах. Чаще я к ним приезжаю, например на китайский Новый год. В основном все, что их волнует, — когда же я выйду замуж. А про мою карьеру они в основном читают в газетах. Бай Лин снимается там, Бай Лин участвует в другом проекте. Они меня воспринимают как странную дочь, которая никак не выйдет замуж.

— В 2005 году вы появились на обложке Playboy, в том числе и в России. Как отреагировали ваши родители?

— Это забавная история, потому что в Китае нет Playboy. Этот журнал считается порнографией. И три месяца подряд я отказывалась сниматься. А потом мой менеджер сказал мне: «Бай Лин, все звезды мечтают оказаться на обложке самого знаменитого журнала для мужчин. А Хью Хефнер (основатель компании «Playboy Enterprises». — Прим. Е. Д.) очень разборчив…»

Когда я купила Playboy первый раз, то даже боялась открыть его на публике. Думала, что все будут глазеть на меня. Конечно, в Китае этот выпуск наделал много шума. И мне просто пришлось сказать семье: моя сестра настояла, чтобы я все рассказала маме сама. Я звоню маме, а она мне отвечает: «Я занята, перезвони мне позже». Я почувствовала дикое облегчение. А потом позвонила папе и он сказал: «Да, я слышал, что ты на обложке какого-то журнала. Привези мне его в следующий раз». И я такая: «Ой, нет, нет!»

Так что это было непросто для меня — решиться сняться в Playboy.

Но, с другой стороны, я обрела еще большую уверенность в ощущении своего тела и вообще в понимании красоты человеческого тела как такового. Это дано нам природой. И мы должны гордиться этим, а не прятаться. Это естественно. Когда рождается ребенок, прежде всего он касается маминой груди. Так заложено природой. Это красиво. Это любовь.

— Я заметил, что вы не скрываете своего тела. Наряд довольно откровенный. Кто выбирает вам одежду?

— Я сама. У меня были стилисты, но я всех уволила. Они всегда говорили мне: надень это, надень то. Но почему? Это же не подходит мне. «Но ты понимаешь, сколько это стоит, что это за дизайнер?» А я говорю: мне все равно, это мне не идет. Я из Китая.

После того как я снялась в фильме с Ричардом Гиром, я стала знаменитой. И на красной ковровой дорожке репортеры фотографировали меня и спрашивали: «Бай Лин, что на тебе надето?» Я отвечала: «На мне пиджак». Я даже не понимала, что они хотят узнать, от какого дизайнера моя одежда. Я свободна. Я не жертва моды. Считаю, что дизайнеры работают для нас, а не наоборот.

— Я слышал жуткую историю, которая произошла с вами в китайской армии, когда вы были подростком. Вам было 16 лет, и вас соблазнил какой-то генерал. Или даже изнасиловал. Вы эту историю выдумали или это действительно произошло?

— Это очень жесткий вопрос. Я правда служила в армии с 14 до 17 лет, три года. Я играла на скрипке, пела и танцевала в армейском ансамбле. Да, конечно, я была солдатом. Носила форму. И тогда я даже не знала, что такое секс. В Китае нет сексуального образования. Тебя никто не просвещает на эту тему. И книга, которую все солдаты читают, — это нормы поведения мужчины и женщины.

Тебе не разрешается находиться в комнате наедине с мужчиной. Когда командир сказал мне выучить все эти правила наизусть, я стала интересоваться противоположным полом. И все, что произошло со мной тогда, больше походило на сон, а не реальность, поскольку я не имела представлений об отношениях между мужчиной и женщиной. И поэтому для меня это было такой большой травмой.

Потому что, когда ты знаешь, что есть хорошо, а что плохо, ты не воспринимаешь это как нечто ужасное. Ты относишься к таким событиям как к случаю, происшествию, приключению, которое преподнесла тебе жизнь. И поэтому для меня вся эта история была историей взросления, в которой ты должен к чему-то привыкать. И я как-то приноровилась. Человек ведь существо из мира животных. Мы приспосабливаемся. Мы движимы каким-то интересом. Мы любопытны.

— Пытаетесь уйти от ответа.

— Я не пытаюсь уйти от ответа. Я делюсь своим опытом и ощущениями, своими переживаниями. И считаю, что они были частью жизни, частью процесса взросления. Познать мужчину, понять, что хорошо, а что плохо, что аморально, а что нет — для меня это естественно.

Я интересовалась мужчинами. Поэтому то, что со мной произошло в армии, — не настолько ужасно, как представляют это другие люди.

Знаете, есть один колумбийский писатель, написавший книгу «Сто лет одиночества», Маркес, кажется. Так вот, в его романе воображаемое переплетается с реальностью. Они неразрывно связаны друг с другом.

Я написала книгу. В ней повествование ведется от лица молодой девушки, но показано все как бы с разных ракурсов. Это очень захватывающее произведение. Я уже написала ее, но сейчас не самое лучшее время для публикации. Издательский дом Harper Colins в Нью-Йорке проявлял интерес к моей книге. Но они сочли ее слишком настоящей, слишком сумасшедшей и слишком сексуальной.

— Я уверен, она станет бестселлером.