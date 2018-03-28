Когда Юрий Поляков, как литератор, стал персоной-нон -грата во всех либеральных сообществах?

После его книги “Демгородок”.

Более унизить светлоликих было невозможно. Вот так – цинично, смехом, легкой иронией.

Сюжет прост и понятен – приходит к власти генерал-диктатор. Всех либераствующих тут же скопом отправляют на исправление полезным трудом. Очень гуманно. Им выдают по 6 соток на бывшем осушенном Змеином болоте. И инструменты для огородничества.

К сожалению, они к этому оказываются неспособны – семена все съели, лопаты заржавели. Тогда диктатор там же выстраивает исправительную колонию нового типа. С приусадебными участками для желания.

С театром и кинозалом – где идут только постановки этих гениев. С обязательным просмотром папиной порнографии всей семьей – с юными чадами и трепетными дщерями.

Искусством их облеплены все дома – новой живописью – фалосами и дерьмом. С авторскими подписями.

Автор еще много чего не развил – надо бы газету соответствующую – как у либералов принято. Радио “Эхо Змеиного болота”, дет.сад и школа, где их деток строго обучают матерному языку на практике и выпытываю, кто он мальчик или девочка.. там же надо и клинику для перемены пола построить.. И плац для гей-парадов..

А что еще нужно интеллигентному человеку? общество единомышленников, близкое по духу искусство и литература, воспитание детей только в тренде светлоликости, свежий воздух, магазин “Березка” , чтобы покупать хамон на утаенные деньги на заграничных счетах.. Лепота

В общем, прекрасная книга. Отлично раскупаемая и мало изданная. И тема – отличная.

Вот только в реале диктатор так и не объявился.. И Змеиное болото простаивает.