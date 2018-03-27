{ 27 марта 2018 }

Кемерово

Рубрики: [Фейсбук]  

В Кемерово ситуация крайне сложная. Качают ситуацию. Качают осмысленно и злонамеренно. Гибридная война – на людском горе, на смертях. Противопоставляют население государству. Даже не про то, что это низко – гибридные войны вообще не ристалища багородства. Копают под сами основы государственности. Исторических аналогий – тьма.
Мудрости и терпения.

Карл Шуман


Похожие посты:


  1. Человек из Кемерово

    2. Человек из Кемерово

    Ирредентизм, то есть воссоединение однокультурных, моноэтнических земель и общин под одной государственной крышей, – это прекрасная, благородная идеология.  Но только я почему-то уверен, что Путин на Украине этим заниматься не будет. Мои добрые друзья, как мне кажется, несколько [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»