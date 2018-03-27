Ирредентизм, то есть воссоединение однокультурных, моноэтнических земель и общин под одной государственной крышей, – это прекрасная, благородная идеология. Но только я почему-то уверен, что Путин на Украине этим заниматься не будет. Мои добрые друзья, как мне кажется, несколько [Читать...]