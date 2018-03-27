В Кемерово ситуация крайне сложная. Качают ситуацию. Качают осмысленно и злонамеренно. Гибридная война – на людском горе, на смертях. Противопоставляют население государству. Даже не про то, что это низко – гибридные войны вообще не ристалища багородства. Копают под сами основы государственности. Исторических аналогий – тьма.
Мудрости и терпения.
{ 27 марта 2018 }
Кемерово
В Кемерово ситуация крайне сложная. Качают ситуацию. Качают осмысленно и злонамеренно. Гибридная война – на людском горе, на смертях. Противопоставляют население государству. Даже не про то, что это низко – гибридные войны вообще не ристалища багородства. Копают под сами основы государственности. Исторических аналогий – тьма.
$LF
Оставьте комментарий
|««« Мы прокляли и предали своих детей
|Кемерово »»»