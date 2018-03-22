Волоколамск

Испытал чувство сильной и злой солидарности с людьми из Волоколамска.

И дело не только в том, что свалка – это вам не “агрессия Владимира Путина против цивилизованного человечества”, это реальная и невыносимая проблема.

И не только в том, что власти Московской области – это концентрированный ад, этакая чертова фабрика, которая свозит всех людей и все ресурсы России в один регион (сама Москва – уже дорого, сложно), а потом – утрамбовывает там этих людей и пилит эти ресурсы на одной огромной стройке, в одной большой свалке и пробке.

Но есть и другое.

После многих лет, когда в качестве “недовольных” нам показывали всех этих кривляющихся и лопающихся от денег и благополучия ничтожеств, всех этих ксений гудковых, – в кои-то веки жизнь приняла свои подлинные формы, и стало видно, как доведенный до бешенства мужик в камуфляже начинает бить холеного менеджера.

Ну наконец-то.