Пенсионеры

Господи, как же задрали либеральные журналисты с их крокодиловой слезой по поводу пенсионеров. Российских.

Не умираем мы с голоду. И я НЕ ВИДЕЛ ни в провинции, нигде – умирающих пенсионеров. Заткнетесь ли вы когда-нибудь?

У меня пенсия маленькая – 12.900. Но ушел я на пенсию в 60 лет. Вполне рабочий возраст. Я буду работать еще долго. И с удовольствием.

У меня СВОЯ квартира. У некоторых – не одна. Сумели заработать к той, что была выдана государством бесплатно.

У меня есть дети, которым я сейчас помогаю. Но надеюсь, что они мне помогут в немощи.

И нас Запад, наконец, надоумил – надеяться только на себя. И откладывать на черный день.

Ну почему бы либеральным журналистам не переключиться на нищих режиссеров, облупленные театры?

Вон “Театр современной пьесы” стоит в лесах после пожара – деньги выделены.. Но результат ноль. Зато Райхельгауз путешествует по заграницам.

И ведь мы поймем. Действительно , бедолаги. С копейки на копейку перебиваются..