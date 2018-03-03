{ 3 марта 2018 }

Шерил Коул возвращается из декрета

Рубрики: [Музыка]  
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Шерил Коул

Шерил Коул записывает свой пятый студийный альбом вместе с британским продюсером Naughty Boy (настоящее имя Шахид Хан). Именно он рассказал изданию Sun, с чем 34-летняя певица вернется к публике из декретного отпуска. Последний ее альбом «Only Human» вышел в 2014 году. По словам продюсера, одна из песен будет посвящена сыну Шерил и Лиама Пейна – Беару, которому в конце марта исполнится год.

- Шерил вернулась в студию сразу после рождения ребенка, она настоящая артистка и жуткая перфекционистка, – признался Naughty Boy. – Она работает по 12 часов в день и полна творческой энергии. Мне кажется, что это еще лучше, чем ее прежняя музыка. Это будет очень сильная пластинка.

Продюсер не уточнил, приложит ли руку к музыкальному материалу гражданский муж Коул – Пейн. Недавно в британских СМИ появились слухи, что пара на грани разрыва и что они даже живут порознь. Шерил и Лиам опровергли эти домыслы и пришли на церемонию вручения Brit Awards 2018, где демонстрировали всем своим видом, что они счастливы вместе.

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