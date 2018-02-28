Только не смейтесь надо мной, но я сейчас смотрел целиком эфир Малахова об отцовстве Ивана Краско.
И вот что скажу.
Армен Джигарханян куда более знаменит, чем Краско.
Но Краско счастливый человек, которого любят и бывшая и нынешняя жены именно потому, что он – хороший и порядочный человек.
Джигарханяна любят только его зрители, а значит – никто.
На любовь близких и к близким у него явно не хватило таланта
И поэтому он глубоко несчастен.
Джигарханян
Только не смейтесь надо мной, но я сейчас смотрел целиком эфир Малахова об отцовстве Ивана Краско.
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