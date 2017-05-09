Одесситы несли сегодня цветы не только к вечному огню у памятника неизвестному матросу. Я видел, как десятки букетов возложили утром у дома профсоюзов и как скромная веточка сирени появилась возле доски с Жуковым, недавно размалеванной хулиганами. А всё потому, что это и их тоже праздник. И погибшие 02 мая и Георгий Константинович радовались Дню Победы. Возле парка Шевченко было многолюдно. Милиция осматривала всех с металлоискателями и некоторых обыскивала. Но самое главное впечатление это провал акции с красными маками. Агитаторы бесплатно раздавали значки с маками, но одесситы массово отказывались их брать! Выйдя сегодня с цветами на улицы одесситы показали свое отношение к действующей власти – плевать мы хотели на все ваши запреты, дни примирения и прочую пургу! Красные маки это символ рваной сраки макаки! Спасибо каждому, кто сегодня обозначил свою гражданскую позицию! С великим праздником Победы, потомки Героев!