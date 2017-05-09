{ 9 мая 2017 }

9 Мая

Рубрики: [Фейсбук]  

Одесситы несли сегодня цветы не только к вечному огню у памятника неизвестному матросу. Я видел, как десятки букетов возложили утром у дома профсоюзов и как скромная веточка сирени появилась возле доски с Жуковым, недавно размалеванной хулиганами. А всё потому, что это и их тоже праздник. И погибшие 02 мая и Георгий Константинович радовались Дню Победы. Возле парка Шевченко было многолюдно. Милиция осматривала всех с металлоискателями и некоторых обыскивала. Но самое главное впечатление это провал акции с красными маками. Агитаторы бесплатно раздавали значки с маками, но одесситы массово отказывались их брать! Выйдя сегодня с цветами на улицы одесситы показали свое отношение к действующей власти – плевать мы хотели на все ваши запреты, дни примирения и прочую пургу! Красные маки это символ рваной сраки макаки! Спасибо каждому, кто сегодня обозначил свою гражданскую позицию! С великим праздником Победы, потомки Героев!

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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