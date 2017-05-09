{ 9 мая 2017 }

9 Мая

Рубрики: [Фейсбук]  

День Победы имеет для меня конкретный смысл. 9 мая – день рождения моего деда, Василия Ивановича.
Он прошел войну сержантом артиллерии.
Правил потом подмосковным совхозом.
Сейчас здесь кругом, на клубничных полях, построены дачи.
Построил дом и я, в двух шагах от дедова.
Старый дом совсем ветхий, а у меня – ни сил, ни денег его подлатать, а разобрать – не поднимается рука.
Там, в доме, висит дедово командирское кожаное пальто.
Рядом – моя солдатская куртка.
Его пальто мне мало.
Моя куртка ему была велика.
Но он носил ее до самой смерти.
Меня должны были назвать Василием.
Потому что я тоже родился 9 мая.
А парады я не люблю.

Игорь Воеводин

Писатель, публицист, телеведущий. Служил в армии, учился на факультете журналистики МГУ (Международное отделение). Владеет французским, шведским и болгарским языками. В СМИ как профессиональный журналист работает с 1986 года. Фотограф, автор персональных выставок и публикаций в отечественных и международных глянцевых журналах. Путешественник, обошел и объехал всю Россию. Дважды прошел Северным морским путем. Ведёт авторскую программу «Озорной гуляка» на РСН .

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