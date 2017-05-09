День Победы имеет для меня конкретный смысл. 9 мая – день рождения моего деда, Василия Ивановича.

Он прошел войну сержантом артиллерии.

Правил потом подмосковным совхозом.

Сейчас здесь кругом, на клубничных полях, построены дачи.

Построил дом и я, в двух шагах от дедова.

Старый дом совсем ветхий, а у меня – ни сил, ни денег его подлатать, а разобрать – не поднимается рука.

Там, в доме, висит дедово командирское кожаное пальто.

Рядом – моя солдатская куртка.

Его пальто мне мало.

Моя куртка ему была велика.

Но он носил ее до самой смерти.

Меня должны были назвать Василием.

Потому что я тоже родился 9 мая.

А парады я не люблю.