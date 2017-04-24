{ 24 апреля 2017 }

Про космос

Рубрики: [Фейсбук]  

 

Когда я был советским космонавтом,
Мне было все вокруг по барабану:
Я в эпиграммах воспевался Гафтом
И на «Роллс-Ройсе» разъезжал по БАМу.

Ко мне ночами прилетала муза,
И вместе с ней, впадая в паранойю,
Все девушки Советского Союза
Выстраивались в очередь за мною!

Меня любила всем теплом и светом
Страна Советов из времен застоя,
А я любил тебя, хотя об этом
И вспоминать, наверное, не стоит.

И вот однажды в шапке капитанской,
Приветственную речь сказав публично,
Я вышел в космос, чтобы долг гражданский
Исполнить там, где исполнял обычно.

Минут через пятнадцать после старта
Достал я банку рыбного паштета,
И звездную космическую карту
Привычным жестом вынул из планшета.

Проверив курс, протер иллюминатор,
Чтоб в правильности курса убедиться.
В окне двоился лунный терминатор,
Хотя вообще не должен был двоиться.

Но я уже на пустяки такие
Давным-давно не обращал вниманья.
Вселенную не принимал в штыки я
И находил всем бедам оправданье.

Земля в иллюминаторе светилась,
Сквозь облака проглядывали крыши,
И я подумал: «А скажи на милость –
Ведь только там любовь живет и дышит,

И ждет кого-то, и кого-то ищет…»
И, растекаясь мыслями по миру,
Я видел реки, горы, и Мытищи,
И чью-то подмосковную квартиру,

Шкаф итальянский белый, недешевый,
Дизайнерские чешские обои,
Кровать, на ней какой-то хрен моржовый,
И рядом… ты – знакомая до боли!

Да как же так? Ответь мне, Инезилья!
Зачем, не ставя в грош мое доверье,
Пока я в небе расправляю крылья,
Ты на земле выдергиваешь перья?…

И я нажал на пульте управленья
Не тот рычаг, который нужно было,
И наступило лунное затменье,
И солнце на мгновение остыло,

И в речке Клязьма щука стала раком,
И в то же время в городе Найроби
Новорожденный назван был Бараком,
И Пугачева укатила в Гоби,

И там открыла обувную лавку,
И стала жить довольная судьбою…
А я, с тех самых пор уйдя в отставку,
Возненавидел небо над собою,

И, проходя ворота лётной части,
Смеялся я с улыбкой идиота
Над тем, что человек рожден для счастья,
Как птица для высокого полета!

Александр Вулых


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