Про космос

Когда я был советским космонавтом,

Мне было все вокруг по барабану:

Я в эпиграммах воспевался Гафтом

И на «Роллс-Ройсе» разъезжал по БАМу.

Ко мне ночами прилетала муза,

И вместе с ней, впадая в паранойю,

Все девушки Советского Союза

Выстраивались в очередь за мною!

Меня любила всем теплом и светом

Страна Советов из времен застоя,

А я любил тебя, хотя об этом

И вспоминать, наверное, не стоит.

И вот однажды в шапке капитанской,

Приветственную речь сказав публично,

Я вышел в космос, чтобы долг гражданский

Исполнить там, где исполнял обычно.

Минут через пятнадцать после старта

Достал я банку рыбного паштета,

И звездную космическую карту

Привычным жестом вынул из планшета.

Проверив курс, протер иллюминатор,

Чтоб в правильности курса убедиться.

В окне двоился лунный терминатор,

Хотя вообще не должен был двоиться.

Но я уже на пустяки такие

Давным-давно не обращал вниманья.

Вселенную не принимал в штыки я

И находил всем бедам оправданье.

Земля в иллюминаторе светилась,

Сквозь облака проглядывали крыши,

И я подумал: «А скажи на милость –

Ведь только там любовь живет и дышит,

И ждет кого-то, и кого-то ищет…»

И, растекаясь мыслями по миру,

Я видел реки, горы, и Мытищи,

И чью-то подмосковную квартиру,

Шкаф итальянский белый, недешевый,

Дизайнерские чешские обои,

Кровать, на ней какой-то хрен моржовый,

И рядом… ты – знакомая до боли!

Да как же так? Ответь мне, Инезилья!

Зачем, не ставя в грош мое доверье,

Пока я в небе расправляю крылья,

Ты на земле выдергиваешь перья?…

И я нажал на пульте управленья

Не тот рычаг, который нужно было,

И наступило лунное затменье,

И солнце на мгновение остыло,

И в речке Клязьма щука стала раком,

И в то же время в городе Найроби

Новорожденный назван был Бараком,

И Пугачева укатила в Гоби,

И там открыла обувную лавку,

И стала жить довольная судьбою…

А я, с тех самых пор уйдя в отставку,

Возненавидел небо над собою,

И, проходя ворота лётной части,

Смеялся я с улыбкой идиота

Над тем, что человек рожден для счастья,

Как птица для высокого полета!