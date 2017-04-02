Участники китайского бойз-бэнда оказались девушками

Пятеро участников китайского бойз-бэнда FFC-Acrush оказались девушками. Они признались в этом во время гастролей, сообщает портал Quratz. По словам менеджера коллектива, недопонимание возникло из-за того, что артистки в разговорах о группе используют «гендерно-нейтральные фразы».

- Мы избегаем говорить «он» или «она», используя вместо этого определение, которое переводится с китайского как «красивая молодежь», – приводит его слова BBC.

Тем не менее в сети поклонницы группы называют участников FFC-Acrush «мужьями» — так китайские фанатки обращаются к знаменитостям мужского пола, которые им нравятся, например, к Джастину Биберу.

Группа FFC-Acrush была сформирована в 2016 году в провинции Чжэцзян. На данный момент у коллектива почти 900 тыс. подписчиков в сети микроблогов Weibo (китайском аналоге твиттера), а дебютное видео музыкантов должно выйти в конце апреля 2017 года.