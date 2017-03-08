Мужчины и женщины

Дольше других, как известно, живут одинокие женщины и женатые мужчины.

А вот одинокие мужчины и замужние женщины – нет, не живут долго.

Со счастливыми случаями все понятно.

Похоронившая лет тридцать назад мужа старушка – аккуратная, хлопотливая, все время куда-то спешащая, – ей никто не мешает. Никто не пьет из нее кровь бутылками по 0,5 и 0,7, и никто не отвлекает ее от медленного, но полезного образа жизни: утренний телевизор, лекарства приняла, дочке позвонила, подарок внучке отложила, снова лекарства приняла, поехала в магазин, и еще надо успеть к вечернему телевизору.

Она, конечно, часто вздыхает. Она даже говорит иногда, что лучше бы померла – и, значит, попала бы в рай.

Но зачем ей рай? – она уже там.

Женатый мужчина – тяжелый клиент, и часто недовольный семейным обслуживанием, но зато какое это приятное, божественно нудное недовольство. Опять ей от меня что-то надо. Только я, наконец, занялся важными делами – начал играть в стратегическую игру “Четвертый Рейх”, смотреть хоккей 1974 года (Петров! пас Харламову!), спорить о том, возьмут ли наши Мариуполь, и поссорится ли Путин с Трампом, – а тут опять она. Ну что такое? Хорошо, вынесу. Ладно, куплю. Он думает, что он в аду – женатый мужчина, – но мы-то знаем, что он в раю.

И есть другие – те, кому повезло меньше, и кому долгой жизни никто не обещал.

Но там – бывают, знаете, разные случаи.

Одинокий мужчина – сам себе маленький джим моррисон и джими хендрикс на сцене, сооруженной из пустых бутылок, археологической давности белья, сигарет и колбасных нарезок.

Ему хорошо.

Его собственный Четвертый Рейх с каждым днем все ближе и ближе в падению, но ведь никто – в целом огромном мире – не посмеет сказать ему, что он должен отвлечься от самоуничтожения, от бесконечного забивания, куда там Петрову с Харламовым, шайбы в свои ворота – и что-то там вынести.

Что? Мусор?

Да вся его жизнь – это Эверест мусора, раскиданного повсюду.

А он сидит на самом его верху – как настоящий король.

Пока не свалится.

И только замужняя женщина – вызывает вопросы.

Мы уже поняли, что человек живет долго, когда делает то, к чему не стремится, когда ссорится со своей природой.

Не хочется тетеньке одинокой старости, а мужику – жужжащей жены, но именно это им и полезно.

Но когда человек делает то, к чему тянет его природа, когда он отказывается от долгой жизни – должна же быть для него компенсация, этакое, что ли, молоко за вредность?

Что получает мужчина за свой неправильный, холостой выбор – мы знаем.

Вон он сидит – довольный, пьяный, весь какой-то изжеванный и помятый в своем аду, – но ведь сам-то он уверен, что он в раю.

Налил? Поехали! Шай-бу!

И только замужняя женщина – добровольно и смело, как под Москвой в сорок первом, – выбирает свой ад.

И она тащит свой ад, она вычищает и кормит свой ад, и терпит весь этот Четвертый Мусорный Рейх, и бесконечно напоминает ему, Рейху, что надо принять лекарства, сменить белье, прекратить есть колбасу, ну и хоть иногда вместо 0,5, 0,7 и Харламова – заняться делом.

И когда она все это вынесла, одолела, превозмогла, – выясняется, что вредность есть, а молока нет, и что она – даже не будет жить долго.

Я сказал, что замужняя женщина вызывает вопросы.

Нет, всего один вопрос.

Да и тот – глупый.

- Ты его правда так любишь?