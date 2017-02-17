Не вспомню у кого, читал здесь, что совриск нонче насквозь вторичено. В тексте том, читаном, были внятные объяснения по поводу вторичности изобразительного искусства, прошёлся автор и по поэзии. Тема написанного впрямую не касалась поэтического мастерства глупой Веро4ки, но дух её витал. Хочется добавить мои 5 коп. Знаменитый проект “Гражданин(господин) поэт” целиком построен на вторичности. Хитрый и чуткий Вася, поймав волну, сформулировал задачу: ваять стихи – пародии на общеизвестные произведения больших и действительных поэтов. Умельцы Быков и Орлуша блестяще с задачей справились. Так вот – ловкие и ладные рифмы и ритмы – ни разу не поэзия, а скорее эстрадное эпигонство Александру Иванову (кто помнит).

Просто, вдруг пришло в голову…