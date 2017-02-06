“Карлики, гномы, НЛО, древние тексты, Третий Рейх, луна откололась от земли, примерно, в районе Кольского полуострова и кусочек этого полуострова явно виден в лунном Море Спокойствия…” – не сразу заметил что вещает РЕН-ТВ и показалось, что схожу с ума. Чистостостатейное, калиброванное мракобесие. Что они там курят?

Но в этой связи вспомнилось, как сам гнал подобное. Местный Никита Евган производил тогда в “Совсеке” славную передачу “Двойной портрет” и водил неосторожное знакомство со мной. Тема одной передачи был заявлена так : Дед Мороз vs Санта Клаус. С иноземным Сантой всё получилось замечательно – специально съездив в Финляндию разговорили благообразного старичка в очёчках, собрали материал в монтажной – всё шикарно. Беда случилась, как водится, там где её не ждали. Сейчас уже неупомню что, но в вотчине отечественного отморозка всё пошло не так. То ли наш дедушка был пьян, то ли формален и скушен, бля буду, не вспомнить, но Евган набрал меня и безаппеляционно заявил – будешь Дедом Морозом!

Тут надо объяснить – я тогда квартировал на Мосфильме, там же прятался от кредиторов после выпуска некольких номеров журнала “Кинопроизводство”. В нагрузку с пожалованной ролью прилетело поручение раздобыть на студии костюм – тулуп, валенки, мешок с посохом, ну и бороду…

Я, в принципе, за любой кипешь, кроме голодовки… вспомнил скоренько, что братья Кеосаяны сняли что-то с таким персонажем в главной роли. Название фильма не помню, но деда Мороза у них исполнял Саша Збруев… По габаритам Саша не шибко крупнее меня, всё совпало.

Тут бы сразу рассказать что я натворил до этого с Кеосаянами, но это долго… Ладно. Телеграфно. Позвонил им на студию, она во Втором блоке, попросил к телефону Давида, сказали, что его нету и спросили – что передать. Я, думая, что узнан секретаршей по голосу, чистосердечно пошутил – мол из налоговой беспокоят, сейчас приедем с налоговой полицией смотреть уставные документы и остальную отчётность. Пошутил и забыл. Сам же с тихой скоростью побрёл к ним из Новой Тонстудии, где и квартировал. Захожу минут через десять на этаж к Кеосаянам, вижу жуткую суету и Тиграна, бегом бегущего навстречу с криком – “Где водитель!?”

Я ему: “Тигран Эдмондыч, куда ты так на рысях?”

Он: “Шумило!”

Я: “Ну да, уже лет 35 как…”

Тигран: “Ты сейчас звонил?”

Я ему, по-честному: “Ну да, звонил…”

Он, на весь коридор: “Я же говорил – это или Бондарчук или Шумило!”

И тут ко мне пришло понимание, напергонки с увиденной картинкой происходящего – суета творческого коллектива сильно напоминала обстановку в Рейхсканцелярии в победном мае 45-го – в комнатах студии горели костры из бумаг, сотрудники дружно сводили счёты с жизнью…

Как меня тогда не убили всем коллективом – бог весть. И вот, после всего этого я пришёл к Кеосаянам просить обмундирование Деда Мороза. Как ни странно, но дали.

Съёмки меня Дедом Морозом проводилось на чьей-то даче в Кратово. Зимний лес, камин, грим (бороду посадили на клей “Момент” в отсутсвие специального киношного клея) – на стылой веранде. Пришлось выпить горячительных напитков. Покудова ставили камеру, то-сё, накидался. И понесло меня перед камерой, примерно так, как сейчас услышал на РЕН-ТВ… У меня в повествовании от лица отечественного Деда Мороза тоже фигурировали гномики, прочая сказочная нечесть, как мог поведал краткую историю персонажа в нашей стране. Рассказал, что был репрессирован большевиками, но после реабилитирован… Делился со слушателями скабрезными подоробностями отношений со Снегурочкой…

В общем, это мимолётное воспоминание примирило с телеканалом. Мракобесие с меня, походу, и началось. Впрочем, вру – первым гнать на камеру начал в своё время великий Серёжа Курёхин, Помните, “Ленин – гриб”? Вот только качество гона рухнуло о земь, до отвратительного…