Относительно реакции на смерть Кастро.

Пляшущие в США кубинцы…

Красиво танцуют, че.

Пластичные, сексуальные.

В секторе Газа тоже радуются, когда в Израиле либо пожары, либо “кассам” в кого-то угодил.

Танцуют, правда, не так красиво, как кубинцы.

Хотя дело вкуса, конечно.

Наши “кубинцы” сегодня тоже сплясали на костях свежепреставленного Кастро.

Недаром у нас так популярно шоу ТАНЦЫ – сильно любим мы это дело!

А уж если в соцсетях, то нам только давай – те еще кубинцы!

А чего не сплясать-то?

Душегуб? А то!

Диктатор? Конечно!

Только потом, после танцулек на неостывшем покойнике, мир почему-то становится еще чуть- чуть более бесчеловечным, он тоже чуть-чуть умирает.

С помощью танцоров.

А в остальном – ничего страшного.

Такое время.

Время Танцора.