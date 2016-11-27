Относительно реакции на смерть Кастро.
Пляшущие в США кубинцы…
Красиво танцуют, че.
Пластичные, сексуальные.
В секторе Газа тоже радуются, когда в Израиле либо пожары, либо “кассам” в кого-то угодил.
Танцуют, правда, не так красиво, как кубинцы.
Хотя дело вкуса, конечно.
Наши “кубинцы” сегодня тоже сплясали на костях свежепреставленного Кастро.
Недаром у нас так популярно шоу ТАНЦЫ – сильно любим мы это дело!
А уж если в соцсетях, то нам только давай – те еще кубинцы!
А чего не сплясать-то?
Душегуб? А то!
Диктатор? Конечно!
Только потом, после танцулек на неостывшем покойнике, мир почему-то становится еще чуть- чуть более бесчеловечным, он тоже чуть-чуть умирает.
С помощью танцоров.
А в остальном – ничего страшного.
Такое время.
Время Танцора.
Время танцора
Относительно реакции на смерть Кастро.
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