Проблемы с солнцем

«Аукцыон» в инфернальное лихолетье чувствует себя хорошо, даже больше. Они выпустили альбом «На солнце», с солнцем там, если в буквальном смысле, проблемы, зато никакой картинности; песни, если в буквальном смысле, меланхолические, но в том и запятая, «тут-то и гнездится главная обманка».

Грусти полно, а хочется в пляс.

Вот как это? Что за притча?

Содержание пьес таково, что ипохондрией недолго заразиться, песни эти о том, что филогенез ни разу не отличается от онтогенеза, небесную гармонию придумали, а «только небо, только ветер, только радость впереди» – козлы зашоренные.

Однако на концертах «Аукцыона» пляшут, как на свадьбе.

Причем не попса ведь, стилей понамешено больше, чем ненужных персонажей в «Утомленных солнцем»-2, такие кульбиты, такие гамбиты; а тексты – не антимонии какие, Ходасевич покажется примитивом.

Джаз и авангард в обертке Хлебникова – неподготовленным уготовано медленное восстановление личности.

А подготовленные пляшут – и как! До полной капитуляции организма.

Но, повторяю, альбом вышел грустный; общий смысл – как у Чехова: все останутся несчастливыми, и все останутся жить.

Альбом о разложении, о распаде, о том, что махонький человек слишком тонко устроен для слишком грубого мира: «Никто мне не сказал, что я пропал».

Общепризнанный живой образец чуда неистощимого тонуса Леонид Федоров игнорирует упреки в аполитичности и поет нежнейшим образом: «расти, расти без радости».

Безрадостный призыв компенсируется нежнейшей тональностью, дарующей ощущение, что жить можно.

Федоров и Ко в известном смысле, конечно, горлопаны, но и умельцы слагать такие мелодии нездешней лепоты, что может позавидовать и Стиви Уандер.

В «На солнце» нет норовистых текстов и нет норовистых аранжировок, нет ни одного приема, который бы брал за горло, зато есть песня «Плыть» – о преимуществе спокойного плавания перед алармистским барахтаньем: «не уронить, не изменить, лишь бы плыть…».

В век, когда редкий альбом решается погладить слушателя против шерстки, нельзя не ценить летящие от него искры.

Плывите, вы можете.