«45 лет»: Современная классика британского кино

Чувствуете этот запах только что заваренного чая с лепестками ромашки? Чувствуете это свежий воздух после дождя на улице? А чувствуете медленно разъедающую сорокапятилетний уют и идиллию супружеской пары ревность к давно умершей девушке? Именно так пахнет один из лучших британских фильмов 2015 года.

Супруги Мерсер готовятся отпраздновать 45-тилетие своего брака, так как отметить сорокалетие Кейт и Джеффу не удалось из-за проблем со здоровьем у последнего. За неделю до праздника Джефф получает письмо на немецком языке, в котором сказано, что в Альпах было найдено тело девушки, предположительно Кати – первой возлюбленной Джеффа. С момента несчастного случая в горах прошло около 50 лет, однако только сейчас удалось пробраться сквозь ледник. Мужа такая весть обескураживает, чуть ли не побуждая бросить всё и лететь в Альпы. Но разумная Кейт не видит в этом смысла, да и здоровье мужа вряд ли позволит хотя бы подойти к горе, не говоря уже о том, чтобы вскарабкаться на неё. Постепенно Джеффа всё больше обуревает ностальгия и воспоминания о юной и обескураживающей любви к Кате. Естественно, Кейт такие разговоры не по душе, несмотря на то, что всё это было задолго до неё, и девушка эта уже около 50-ти лет как мертва. Будущее празднование 45-тилетней годовщины уже не кажется событием столь очевидным и жизнерадостным.

В течение фильма Кейт пытается побольше узнать о Кате и даже доходит до того, что она, покопавшись в старых вещах Джеффа на чердаке, обнаруживает фотографии, о существовании которых она даже не догадывалась. Муж старается пересмотреть все свои чувства к Кейт, показать что, то, что было в прошлом – осталось в прошлом. Однако жена начинает подозревать, что та юная девица влияла на их семейную жизнь даже после смерти: выбор места, куда поехать отдыхать; включить песню, под которую можно потанцевать или прочитать книгу, которую всё никак не можешь осилить. Что если это всё из-за неё? Места, куда она хотела отправиться с Джеффом, песни, которые ей навились и книги, которая она читала взахлёб, но Джеффу не давались и двадцати страниц. А что если в своё время он полюбил Кейт лишь потому, что она была напоминанием о его первой любви. Ведь имена Катя и Кейт так похожи, не находите? Далеко не на все вопросы есть ответы в этом фильме, но фишка тут в так называемой игре на недосказанностях героев и в поступках, на которые они так и не решились.

Шарлотта Рэмплинг в роли Кейт – это грация, помноженная на эмоциональность. Восхитительная актерская игра на пару с Томом Кортни (Джефф) уже принесла обоим призы за свои исполнения на Берлинском кинофестивале этого года. Я уверен, на этом почести двух легенд британского кино не закончатся. Если у Кортни персонаж сомневающийся, который пытается разобраться в самом себе и побороть экспрессивность и многозначительность забытых воспоминаний, то героиня Рэмплинг испытывает куда глубже спектр эмоциональных противоречий. Она пытается перебороть каждый всплывающий на поверхность факт из былой жизни мужа, о которой он «забыл» рассказать. Она, безусловно, любит его, однако что-то в ней надламывается по ходу фильма, это проявляется не только в колебаниях героини Шарлотты, но и в её взгляде и языке тела по отношению к Джеффу. Актерская игра здесь – просто золото.

Я не просто так начал с атмосферы Англии, с такой банальной и стереотипной, о которой нам рассказывают еще со школы. Но здесь всё так – будто идеальный срез среднестатистического английского быта с типично английской погодой и манерой общения. Здесь есть дождь, жалобы героев на «вечно такую» погоду, вечерние чаепития, чай в гостях и чай с газетой по утрам, лексикон героев изобилует отличительными британскими пословицами и поговорками (например, over the moon в самом начале фильма). Кино могло бы стать идеальным художественным примером традиционного английского кинематографа, если только не было такой личной историей. Приятно смотреть на работу с ярко выраженным национальным колоритом, поэтому «45 лет» можно смело назвать фильмом традиционным, классическим в рамках британского кинематографа.

Здесь нет никакого диалога со зрителем, никто не собирается объяснять вам с экрана происходящие и то, что герои чувствуют, благо актеры тут гениальны. Вы не получите ответы на всё ваши вопросы, возникающие по ходу фильма. Более того, вам и в постановке вопроса никто помогать не будет, кино ценит внимательных зрителей. Вам лишь нужно ловить слова, которые не были произнесены и моменты, которые не были показаны. И если к концу фильма вы не растеряете всю свою зоркость и бдительность, то, поверьте, финальный аккорд вас щедро вознаградит.