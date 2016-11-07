На примере Саакашвили Темнейший отрабатывает наглядный кейс для остальных национальных лидеров – вот, что бывает, если…

Еще вчера ты был молод, полон энергии, не очень толст и тебя все любят. Деньги на стеклянные отделения полициии и фуникулер исправно переводятся. Старшие товарищи из Вашингтона благосклонно хлопают тебя по плечу и говорят: “Давай, покажи им…”.

Ты показываешь.

Спустя некоторое время…

Ты валяешься в пыли под ногами охраны и тебе страшно от рева русских бомбардировщиков. Старшие товарищи с Капитолийского холма не отвечают на твои телефонные звонки, министры уже вывезли свои семьи в Турцию. Тебе страшно. Кажется, что все пропало…

Пока еще не все. Русские почему-то ушли. Но оказывается, вокруг тебя – одни предатели. Огромная, злая, черная толпа под окнами президентского дворца желает тебе смерти. Ты больше не президент…

Спустя еще некоторое время.

Куратор вселяет в тебя надежду. Говорит, что даст тебе еще один шанс. Впереди – парламентские выборы и ты уж постарайся, Миша, их выиграть. А зарплату пока будешь получать в нашем украинском филиале.

Ты конечно обещаешь…

Выборы. Что-то пошло не так. Последние соратники уезжают на ПМЖ во Францию.

С Грузией окончательно все.

Директор украинского филиала снимает тебя с довольствия и говорит, что твою вакансию сократили – ты больше не губернатор.

Болезненная полнота обещает сахарный диабет, жена смотрит как волчица, украинские соратники не здороваются. Вот-вот и попросят съехать с казенной квартиры, а банк закрыл кредитную линию

Читать лекции в Вашингтоне не зовут.

На Голосе Америки и Радио Свобода в работе тоже отказали. Сказали, что грузинской редакции у них нет, а по-русски ты говоришь, как Сталин. Это слушателей может напугать…