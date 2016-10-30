Дэвид Кросби раскритиковал Канье Уэста

Рок-легенда Дэвид Кросби рассказал, почему его раздражает Канье Уэст. По словам музыканта, хвастовство рэпера о том, что он является «величайшей рок-звездой из ныне живущих», было совершенно неуместным. Напомним, таким эпитетом Канье наградил себя во время выступления на «Гластонбери» в 2015 года. Кросби же отметил, что Уэст «не умеет ни играть, ни петь».
— Больше всего меня бесит в нём вот это «Я величайшая рок-звезда», — возмущается музыкант. — Кто-то должен отвезти его домой к Стиви Уандеру, чтобы он хотя бы посмотрел, как выглядит настоящая рок-звезда. А потом ему надо дать послушать каталог всех песен Рэя Чарльза, чтобы он понял, как надо петь.