Дэвид Кросби раскритиковал Канье Уэста

Основатель Crosby, Stills, Nash and Young Дэвид Кросби назвал Канье Уэста «идиотом и позером», к тому же лишенным таланта. Один из поклонников Кросби спросил музыканта в твиттере о том, что он думает о музыке Уэста и о его [Читать...]

Рэпер Канье Уэст, выпустивший альбом «Yeezus» в 2013 году, сообщил, что его новый альбом выйдет в сентябре 2014-го и что первый сингл с него почти полностью готов. В интервью GQ рэпер сравнил новый сингл с коллаборацией с Джей [Читать...]

Элли Джексон, известная как участница электро-дуэта La Roux, выступила с резкой критикой известного рэпера. Она сказала, что Канье Уэст никому не нравится. Напомним, что Элли Джексон ранее приняла участие в записи трека «All Of The Light» (2010), который [Читать...]

Американский рок-музыкант Лу Рид написал рецензию на альбом рэпера Канье Уэста «Yeezus», сообщает The Talkhouse. В рецензии Лу Рида Уэст охарактеризован как «очень, очень, очень талантливый» исполнитель. Рокер отмечает, что альбом состоит как из «моментов предельной красоты и [Читать...]

Пол Маккартни сравнил Канье Уэста с Джоном Ленноном в плане системы написания песен. По словам бывшего «битла», над новыми песнями в паре с Ленноном он так же работал по «системе игры в пинг-понг». Пол Маккартни и Канье Уэст [Читать...]