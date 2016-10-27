Да здравствует субботняя войнушка, я жду ее, как моя Величайшая Маман ждала знойную бездарь Наталку Орейра в пустых, как жизнь Хью Лори без «Доктора Хауса», мелодрамах.

Вы слишком много болтаете о проблемах ЦСКА, вы уже, я слышал, попрощались со Слуцким, умничаете по поводу того, надолго ли Каррера.

Все это не имеет никакого смысла, потому что перед нами настоящий социокультурный, а не токмо спортивный, феномен, почище стасомихайловского или дурацкой, но такой понятной привычки аплодировать при посадке самолета.

В субботу мужики выйдут подыхать, это ж эпическое противостояние Трамп-Клинтон, живое воплощение пацанской брутальности, где вопрос из данелиевского шедевра «Не горюй!»: «Ты кто такой?!» должен быть возведен в абсолют, а грубость – в канон.

Конечно, будет много грязи, «между землей и небом война», пел Цой, а Шукшин добавил: «Народ для разврату собрался».

Вы там схемы рисуете, а я сыновьям говорю: забудьте про косноязычных экспертов, насладитесь Игрой, это будет один из тех дней, когда, может быть, повторяю, может быть, мы с вами забудем, что живем в мире какого-то тотального метафизического неуюта.

«Спартак»-ЦСКА, говорю я им, это как Жванецкого почитать после унылой публицистики, это тьма пучеглазых пауз, тахикардия, сериал «Американская история ужасов» после какого-нибудь скуловоротного Хомерики.

Алексей Николаев при любом раскладе будет кругом виноват, а расклад будет такой: ЦСКА выиграет в один мяч, или «Спартак» выиграет в один мяч, будет удаление, должно быть, и будет пенальти, как без пенальти, сложносочиненная дискотечная энергия, после которой останется не пропагандируемый вами мизантропический посыл, и не ваши схемы, а чьи-то отчаяние и ликование.