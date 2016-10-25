Я вам сейчас насчет Жозе Моуринью все объясню.

Михаил Пореченков тоже думает, что он телеведущий (мой приятель, кстати), тогда как он ровно такой же телеведущий, как Сергей Шнуров.

Я тоже видел, как Жозе необратимо мутировал в Стаса Костюшкина на том самом стадионе, где его почитали Божеством, а он поносил всех.

Проблема Жозе в том же, в чем проблема всех нарциссов: он сначала нарцисс, а уже потом кто угодно, в настоящем случае тренер.

А все нарциссы очень плохо образованы, но по наитию живут по изречению Тацита: «Живи на то, что скажешь ты, а не на то, что о тебе сказали».

«Я всегда прав» – вот мой канон» – сказал Черчилль, но ведь Моуринью не Черчилль, и забивали ему те, кого он, уходя, объявлял малодушными бездарностями.

Оно, конечно, Моуринью сильнее ледащего Кононова и отвратного Капелло, но, как говорил Жванецкий, «при таких львиных вложениях такие куриные доходы»…

Возьми тайм-аут, старичок, денег у тебя больше, чем в бюджете твоей родной Португалии на 50 лет, поезжай куда-нибудь, поживи, как Отарик: развиваясь, а не превращаясь в нелепого дератизатора, которого никто не вызывал, да еще с деланными ужимками Пелагеи.

Жизнь Моуринью сейчас описывается пословицей «Все кузни обошел, а некован остался».

На каждый матч он теперь выходит с обреченным лицом, такое лицо бывает у хорошего парня Лодыгина, когда в его владениях начинается броуновское движение супостатов.

Неловко за этим наблюдать, как неловко наблюдать за мелированным Микки Рурком, избивающим в ринге бомжа, или за Сигалом, жрущим морковь в гостях у Лукашенко.

Героиня великого фильма «Сайонара» говорила: «Уйду, пока не утратила обаяния».

Жозе, видимо, так устроен, что, утратив обаяние уже жизнь назад, уверен, что обаятельнее его нет никого на свете.