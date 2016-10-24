{ 24 октября 2016 }

Такой кинопраздник. День третий

Рубрики: [Кино]  
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Nocturama 05

После 16 фильмов просмотренных за три дня, вполне можно перейти к определенным промежуточным итогам и выводам. Например, что картина Бертрана Бонелло «Ноктюрама» (в РФ, локализованная как «Париж это праздник») худшая из увиденного и ее не попадания раннее в этом году ни на Каннский кинофестиваль, ни на Венецианский вполне логично.

Бонелло уже давно вышел из категории «молодой и перспективный», но до «заслуженного автора» как-то добраться не смог. Это вполне можно было бы считать плюсом, мол, не забронзовел, продолжает искать что-то новое и провоцировать лицемерную буржуазную мораль общественности. Но тот же «Сен-Лоран. Стиль – это я» был мирно заявлен Франции на соискание «Оскара», так что считать его какой-то ускользающей маргинальной фигурой не получается никак. Как не получается найти хоть чего-то оправдывающего просмотр «Ноктюрамы».

Сюжет крайне прост и делится на две части. В первой группа молодых заговорщиков раскладывает по Парижу взрывные устройства и детонирует их. Это занимает 50 минут экранного времени. В оставшиеся примерно 80 минут можно наблюдать за тем, как студенты-террористы согласно плану (довольно странному с точки зрения логичности нарратива, но понятной с точки зрения задумки режиссера) на ночь скрываются в гигантском парижском универмаге «Самаритен».

Кажется, что, сократи Бонелло первую половину фильма раз в десять, сведя ее просто к информированию зрителя о случившиеся терактов, целостность произведения не пострадала бы нисколько. Герои нервно шагают по улицам Парижа, выкидывают в урны телефоны и раскладывают черные пакеты – все это должно создать некоторой саспенс, но порождает только невыносимую скуку, напряженности в этих сценах режиссеру не удается создать ничуть.

Зато в пространстве торгового центра постановщик себя чувствует намного более уверенно, с удовольствием запечатлевая как молодежь погружается в нервозный консьюмеристкий угар, надевая вещи из дорогих бутиков, отплясывая под электронную музыку и пируя элитными винами, и близится к неотвратимому трагичному финалу. Один из персонажей спрашивает в какой-то момент задается вопросом: «Что исторически следует за «декадансом?». Судя по «Ноктюраме»- ничего. Или, вернее сказать, ничего, что было бы известно режиссеру.

Очевидно, что режиссер не желает раскрывать мотивацию поступка террористов, полагая, видимо , что просто фраза «это должно было случиться», если ее несколько раз повторить устами разных персонажей, будет достаточно убедительной. Однако не убеждает, причём опять-таки не столько с точки зрению правдоподобности сюжета, а просто внутренней логики картины. Герои растворяются в своем полуночном безумии, тщетно пытаясь заглушить не столько внешний вой сирен, сколько звенящую пустоту здания и их самих.

Чем-то похожий пустой, гламурный бунт миллениалов не так дано можно было видеть в фильмах «Элитное общество» Софии Копполы и «Отвязные каникулы» Хармони Корина. Также как и там, протест заканчивается желанием иметь неограниченный доступ к этому буржуазному парадизу, в котором «все включено». Проблема лишь в том, что в этом герметичном и стерильном пространстве гиперреальности, рая потребления и обывательского гедонизма, заперт и сам автор(ы). Из плюсов, пожалуй, лишь запоминающаяся сцена исполнения кавера на «My way» Фрэнка Синатры «под фонеру», но в данном случае, лучше дождаться клипа на ютубе, чем смотреть целый фильм.

Париж это праздник (Nocturama)

Nocturama paris is happening poster

Год: 2016

Жанр: триллер

Страна: Франция

Режиссер: Бертран Бонелло

Сценарий: Бертран Бонелло

Продюсер: Эдуард Вейл, Кристоф Фридель, Серж Хаят

Оператор: Лео Энстен

Композитор: Бертран Бонелло

Художник: Катя Вышкоп

В ролях: Финнегэн Олдфилд, Венсан Ротье, Хамза Мецьяни, Manal Issa, Martin Petit-Guyot, Jamil McCraven, Рабах Наит Уфелла, Laure Valentinelli, Ilias Le Doré, Robin Goldbronn

Мировая премьера: 8 июля 2016

Продолжительность: 130 мин. / 02:10

 

Jours de France

«Дни во Франции»

Зато другой француз, Жереми Рейбо, в своем удивительно выверенном дебютном «Дни во Франции» фильме создает образец чистого, почти трансцендирующего роуд-муви, где переоткрывает Францию при помощи геосоциального мобильного приложения “Grindr”. Вероятно, правда, из-за довольно откровенной ЛГБТ тематики в России фильм можно будет увидеть лишь на торрентах.

«Дни во Франции» (Jours de France)

Год: 2016

Жанр: -

Страна: Франция

Режиссер: Jérôme Reybaud

Сценарий: Jérôme Reybaud

Продюсер: Элизабет Перез, Frédéric André

Оператор: Сабини Ланселин

Художник: Isabelle Voisin, Didier Dahon

Монтаж: Марсаль Саломон

В ролях: Паскаль Серво, Артур Игуаль, Фабьенн Баб, Натали Ришар, Летиция Дош, Лилиан Монтевечи, Жан-Кристоф Буве, Мари-Франс, Бертран Надлер, Доротея Бланк

Мировая премьера: 3 сентября 2016

Продолжительность: 137 мин. / 02:17

Wailng

«Вопль»

Непревзойдёнными мастерами жанрового кино остаются и корейские кинематографисты. В «Вопле» На Хон-Джина переключается между комедией и хоррором, между нуаром мистическим триллером словно по щелчку пальцев, да так виртуозно, что оторваться от этого двух с половинной часового зрелища попросту невозможно.

WailngВопль (Wailng/Goksung)

Год: 2016

Жанр: триллер, драма

Страна: Корея Южная

Режиссер: На Хон-джин

Сценарий: На Хон-джин

Композитор: Чан Ён-гю

В ролях: Квак То-вон, Хван Джон-мин, Дзюн Кунимура, Чхон У-хи, Ким Хван-хи, Чан Со-ён, Чо Хан-чхоль, Чхве Гви-хва, Ли Чхан-хун, Ю Сун-ун

Мировая премьера: 11 мая 2016

Продолжительность: 156 мин. / 02:36

Константин Игнатущенко

Кинокритик, журналист, теолог. Автор монографии «Сравнительный анализ доктрины канонических Упанишад в контексте православного мировоззрения (по текстам Дойссена П.Я.)»

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