«Инферно»: Бегущий по лезвию ботвы

Человеков хотят убить. Много. Почти всех. Кто спасет обреченных?! Правильно – deadушка Хэнкс в роли душки Лэнгдона. Он будет много бегать, много думать, тяжело дышать, а потом оп – и спасет. Вы только что прослушали краткое содержание «Инферно» Брауна/Ховарда. Наши победят. На бегу. Но об этом не гу-гу. Любителям массовых бегающих триллеров с человеком-картошкой очень рекомендуется. Остальным – по желанию нутра.

О том, как массовое нутро любит Брауна, говорить нынче не надо. Широкий читатель (тот, что из книг пролистал только букварь, вторую и синюю) испытывает такой интеллектуальный прилив и расцвет самосознания, что сравнить ощущения можно только с утром, ознаменованным двумя литрами денатурата непосредственно после двух рюмок абсента. Еще бы: теории заговора, иллюминаты, тамплиеры, Лувр, тайны, шифры, срывание покровов, религиозные враки, и сложное лицо на протяжении полутысячи страниц – где уж тут устоять?! Тут и улежать-то особо не получится!Наукообразная хрень всегда пользовалась спросом – будь то фантастика или псевдодокументалистика.

С фильмами по Брауну – та же ситуация. Много Хэнкса и красивых женщин, харизматичное козло, загадки-загадки-загадки и внезапный конец с блэкджеком и плюхами. Все трясется и сверкает, всех разоблачают, многие гибнут, главные спасутся и параллельно всех спасут. Кра-со-та! Режиссура тут нужна чисто умозрительная – сюжет решает все. И касса по-любому будет обеспечена, потому как буквы ее уже собрали и сарафанное радио вовсю жужжит.

Собственно, «Инферно» как раз про это самое. Это типический браунофильм, снятый ховардорежиссером. Много динамики, куча твистов, постоянные большие глаза и внезапность, возведенная в абсолют. Основным минусом как книги, так и фильма является минимальная привязка к историческим скандалам-интригам-расследованиям. Все-таки, «Кот Давинский» приобщал читателя-зрителя к вековым тайнам, разоблачал религиозные недомолвки и в целом казался хоть и притянутым за ягодицы, но вполне себе реалистичным творением. Тут же у нас банальный дюдектив-трыллер, в котором симпатичные и знакомые герои, отбиваясь от противных и вездесущих злодеев, ищут ма-а-аленькую фигню, которая может устроить ба-а-альшой бадабум. Из исторически-культурных привязок тут только адская картина, в которой все зашифровано.

В остальном все плоско, энергично и максимально обыкновенно. Вы не будете ойкать, ухать и падать под сиденье. Не намочите панталоны и не сделаете пару шлакоблоков. Не взлетите. Не закопаетесь. Но и не уснете. Все сделано на хорошем среднеголливудском уровне за хорошие среднеголливудские деньги. Не блокбастер, но и не полное шило.

Да, не нужно путать динамику с экшеном. Последнего тут – кот наплакал, первая постоянно потрясает камеру и заставляет героев куда-то переть с выпученными глазами и языком промеж лопаток. Оно и понятно: Лэнгдон отнюдь не Бэтмен, да и Хэнкс ни разу не бессмертный. А потому он не дерется со всемирным козлом и его бодрыми подручными, а предпочитает бегать – то за разгадкой, то от люлей. И только в конце, обзаведясь более-менее фактурными помощниками, добро решает слегка посверкать кулаками (и даже Хэнкс чу-у-уть блеснет, не иначе с перепугу).

Все это смазано бравурно пиликающим Циммером и открытками из Венеции, Флоренции да Стамбула. И разложено на плечах стремительно стареющего Форреста Гампа, который по-прежнему главный Хороший Парень всея кинематографа, возле которого так и трутся милые девочки, сочные женщины и всякие гады. Плечи выдерживают – и Хэнкс получает очередной зачет. Он тут – одна из главных достопримечательностей. Наряду с Дворцом дожей и Собором Святой Софии. Хотя крупных планов могло бы быть и поменьше.

Ну, зато девушка со сложным именем Фелисити красивая. А вот значительному негру я бы предпочел сомнительного индийца. Все остальные человеки в кадре – пыль на ветру сюжета.

Что же до сомнительной идеологии книги/фильма – все это перенаселение, прореживание и прочие арийские намеки – то для кино книгу сознательно смягчили и смазали простотой, украв тем самым добрую часть эмоций. Однако кому нужны эмоции, когда человецтво в опасносте?! Аудитория слопает и так, остальные могут перечитать, к примеру, «Майн кампф».

Так что вперед за лазерной указкой доктора Лэнгдона. Она проведет вас сквозь ад и слегка потрясет на поворотах. Но все закончится относительно благополучно – в этой ботве Голливуд разбирается лучше всех на свете.

Спросите вон хоть у Брауна.