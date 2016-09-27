Отказ от мяса

Вегетарианство покоряет Россию, и с каждым днём появляется всё больше разных товаров, выставок, мероприятий для тех, кто отказался от мяса. В первые дни октября (1 и 2) в Экоцентре ЦПКиО «Сокольники» пройдет уже вторая выставка достижений вегетарианского движения VegExpo. Организаторы подготовили множество активностей, среди которых каждый найдет что-нибудь на свой вкус. Фестиваль продемонстрирует уже существующие наработки в данной сфере, а также поможет понять, чего можно будет достигнуть в недалёком будущем. И, конечно, фестиваль зарядит вас солнечным настроением и благими начинаниями в эти осенние дни.

Гостями выставки станут известные вегетарианцы: strong> телеведущая Ирена Понарошку, боец ММА Арсен Маркарян, доктор Артем Хачатрян, биолог Юрий Фролов, спортсменка Валентина Забияка и многие другие. Ведущий – Сергей Доброздравин.

2 октября в рамках VegExpo пройдут акустические концерты #VegLive Алены ИРИНОЙ, групп «ОдноНо» и Jatamansi.

Для посетителей будет работать множество различных площадок, в числе которых йога-зал, лекторий, музыкальная сцена, детская площадка, пространство мастер-классов. Не обойтись и без вегетарианского маркета с фуд-кортом, где каждый сможет отыскать еду на свой вкус.

На фестивале будут проведены розыгрыши с подарками, но при этом не будет забыта и деловая сторона жизни: в рамках лектория предприниматели-вегетарианцы поведают о том, как они ведут бизнес в данной сфере. Это станет бизнес-составляющей VegConf. Первого октября пройдет лекция о здоровье от врачей-вегетарианцев и спортсменов, а второго – о бизнесе для предпринимателей-вегетарианцев.

Маркет посетят 80 компаний-участников: органические овощи и фрукты, продукты ручного и домашнего изготовления, стрит-фуд, кафе и рестораны, одежда, снэки, сладости и кулинария, веганская выпечка, свежевыжатые соки и смузи, органическая косметика, магазины, всевозможные блюда веганской и сыроедной кухни со всей планеты, различные ноу-хау, гаджеты. И это далеко не всё, что вы сможете там отыскать!

Зачастую вегетарианство и здоровый образ жизни идут нога в ногу с йогой. Поэтому посетители фестиваля смогут практиковать йогу на выставке в небольшом зале на 30 человек.

Подробное расписание работы всех площадок и полная информация на сайте: VegExpo.ru

На VegExpo отсутствует алкоголь и запрещено курение.