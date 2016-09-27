На сцене театра «Содружества актеров Таганки» 28 сентября в 19 часов состоится спектакль «СИНТЕЗАТОР ЛЮБВИ». Он поставлен классиком советской и российской режиссуры Леонидом Хейфицем. Художник Михаил Бархин — один из самых признанных мастеров сценографии России.

Мужчина и женщина… Вечная тема! А если женщина — послушный робот? Это, конечно, удача для мужчины! Но робот выходит из под контроля… И что будет дальше? Чем все закончится? Гротеск, тонкий юмор, жизненные коллизии, встреча с гениальным актерским составом — это то, что ждет зрителя!

Зритель увидит одухотворенную, изобретательную и темпераментную игру, ибо концентрация противоречивых эмоций на грани. Такую силу сценического обаяния и такую лирико-комедийную мощь редко увидишь на современной сцене. Актеры смело и уверенно берут щемящую мелодраматическую ноту, сохраняя при этом тонкий комедийный контур роли…