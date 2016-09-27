{ 27 сентября 2016 }

Женщина — послушный робот

Рубрики: [Анонсы]  [ТВ]  

СИНТЕЗАТОР ЛЮБВИ

На сцене театра «Содружества актеров Таганки» 28 сентября в 19 часов состоится спектакль «СИНТЕЗАТОР ЛЮБВИ». Он поставлен классиком советской и российской режиссуры Леонидом Хейфицем. Художник Михаил Бархин — один из самых признанных мастеров сценографии России.

Мужчина и женщина… Вечная тема! А если женщина — послушный робот? Это, конечно, удача для мужчины! Но робот выходит из под контроля… И что будет дальше? Чем все закончится? Гротеск, тонкий юмор, жизненные коллизии, встреча с гениальным актерским составом — это то, что ждет зрителя!

Зритель увидит одухотворенную, изобретательную и темпераментную игру,  ибо концентрация противоречивых эмоций на грани. Такую силу сценического обаяния и такую лирико-комедийную мощь редко увидишь на современной сцене. Актеры смело и уверенно берут щемящую мелодраматическую ноту, сохраняя при этом тонкий комедийный контур роли…

«СИНТЕЗАТОР ЛЮБВИ»

Жанр: Комедия в 2-х действиях

Режиссер: Леонид Хейфиц

Художник: Михаил Бархин

Автор произведения: Алан Эйкборн

В ролях: Анатолий Лобоцкий, Ольга Прокофьева, Даниил Спиваковский, Татьяна Аугшкап, Игорь Марычев, Екатерина Стулова.

Продолжительность: 1,5 часа (с антрактом)

Аудитория: : 12+

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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