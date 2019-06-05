«Кроткая» экспрессия Владимира Скворцова

На сцене старинного драматического театра «Человек» состоялась премьерная постановка спектакля «Кроткие» режиссера и заслуженного артиста РФ Владимира Скворцова. Впервые «Кроткие» был показан в Челябинске на VI Международном театральном фестивале «CHELоВЕК ТЕАТРА» в марте 2018 г., потом всего один раз 30 июля 2018 г. в московском Театриуме на Серпуховке. За это время спектакль успел заслужить интерес и успех у зрителей и критиков, получил приз-диплом на международном фестивале «Липецкие театральные встречи» «За сценическую интерпретацию произведения классической русской литературы», вошел в лонг-лист «Самых заметных спектаклей сезона 2017-2018».

В основе сценария «Кроткие» Владимира Скворцова — повесть Ф. М. Достоевского «Кроткая», одно из последних произведений писателя, и названное им самим «фантастическим», поскольку — это «поток мыслей» рассказчика, которые как будто подслушал и записал стенограф.

Трагическая судьба девушки из бедного семейства, нищета, неудачное замужество ради выживания и обеспеченности, семейная тирания и деспотизм, самоубийство, смерть, глубокое страдание героев, самобичевание, презрение и жалость к себе и партнеру, главные сюжетные страшные переплетения рассказа Достоевского.

Многообразием жутких страстей и страданий героев Ф. М. Достоевского проникся, в полной мере, пропустил через себя Владимир Скворцов и придумал свою глубокомысленную, интеллектуальную экспрессию — «Кроткие», изменил название, интерпретировал сюжет, трансформировав в современное время и пространство, сохранив аутентичность текста и изречений, смысл ошеломляющего произведения.

Собственно, и доказал, и выразил ужасающий смысл в своей экспрессии «Кроткие» на сцене, потрясающе, великолепно, сыграл главную роль, полностью заворожив, и безотказно втянув зрителей в такую чудовищную, адскую безысходность трагического произведения

Других «Кротких» прекрасно сыграли замечательные актеры Светлана Свибильская и Мурадин Хуранов.

«Мистическим», «фантастическим» образом даты выхода спектакля «Кроткие» совпали с периодом проведения московской выставки творчества величайшего норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка. «Кроткая» одно из любимых произведений Мунка, сочинений Достоевского, серьезно повлиявших на духовное и художественное развитие мастера. Образ «Кроткой» проявился на картине «Между часами и кроватью».

Следующий эксцентрический сеанс Скворцова — «Кроткие» состоится 13 июня, дополнительно объединив с экспрессионизмом Достоевского и Мунка, позволит вам полностью эмоционально и интеллектуально перезагрузиться, найти, раскрыть в себе новые человеческие грани и возможности.