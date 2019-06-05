{ 5 июня 2019 }

«Кроткая» экспрессия Владимира Скворцова

Рубрики: [Рецензия]  [Театр]  

Кроткие  

На сцене старинного драматического театра «Человек» состоялась премьерная постановка спектакля «Кроткие» режиссера и заслуженного артиста РФ Владимира Скворцова. Впервые «Кроткие» был показан в Челябинске на VI Международном театральном фестивале «CHELоВЕК ТЕАТРА» в марте 2018 г., потом всего один раз 30 июля 2018 г. в московском Театриуме на Серпуховке. За это время спектакль успел заслужить интерес и успех у зрителей и критиков, получил приз-диплом на международном фестивале «Липецкие театральные встречи» «За сценическую интерпретацию произведения классической русской литературы», вошел в лонг-лист «Самых заметных спектаклей сезона 2017-2018».

В основе сценария «Кроткие» Владимира Скворцова — повесть Ф. М. Достоевского «Кроткая», одно из последних произведений писателя, и названное им самим «фантастическим», поскольку — это «поток мыслей» рассказчика, которые как будто подслушал и записал стенограф.

Трагическая судьба девушки из бедного семейства, нищета, неудачное замужество ради выживания и обеспеченности, семейная тирания и деспотизм, самоубийство, смерть, глубокое страдание героев, самобичевание, презрение и жалость к себе и партнеру, главные сюжетные страшные переплетения рассказа Достоевского. 

Многообразием жутких страстей и страданий героев Ф. М. Достоевского проникся, в полной мере, пропустил через себя Владимир Скворцов и придумал свою глубокомысленную, интеллектуальную экспрессию — «Кроткие», изменил название, интерпретировал сюжет, трансформировав в современное время и пространство, сохранив аутентичность текста и изречений, смысл ошеломляющего произведения.

Собственно, и доказал, и выразил ужасающий смысл в своей экспрессии «Кроткие» на сцене, потрясающе, великолепно, сыграл главную роль, полностью заворожив, и безотказно втянув зрителей в такую чудовищную, адскую безысходность трагического произведения 

Других «Кротких» прекрасно сыграли замечательные актеры Светлана Свибильская и Мурадин Хуранов.

«Мистическим», «фантастическим» образом даты выхода спектакля «Кроткие» совпали с периодом проведения московской выставки творчества величайшего норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка. «Кроткая» одно из любимых произведений Мунка, сочинений Достоевского, серьезно повлиявших на духовное и художественное развитие мастера. Образ «Кроткой» проявился на картине «Между часами и кроватью».

Следующий эксцентрический сеанс Скворцова — «Кроткие» состоится 13 июня, дополнительно объединив с экспрессионизмом Достоевского и Мунка, позволит вам полностью эмоционально и интеллектуально перезагрузиться, найти, раскрыть в себе новые человеческие грани и возможности.

Анастасия Миронова


Похожие посты:


  1. Музыка Владимира Мартынова в обработке Марка Пекарского

    2. Музыка Владимира Мартынова в обработке Марка Пекарского

    Ансамбль ударных инструментов Марка Пекарского готовится к записи произведений композитора Владимира Мартынова. Предполагается выпустить CD под названием «Владимир Мартынов: обретение абсолютно прекрасного звука». Репертуар альбома будет состоять из трех произведений композитора, написанных в разное время и посвященных Марку [Читать...]


  2. “Параллельные миры” Владимира Назарова

    3. “Параллельные миры” Владимира Назарова

    Праздничный концерт-съемка “Параллельные миры”, приуроченный ко дню рождения Государственного музыкального театра национального искусства под руководством Владимира Назарова, состоялся в Театре Владимира Назарова 26 февраля. В концерте приняли участие артисты театра, звезды российской и зарубежной эстрады. Специальные гости шоу [Читать...]


  3. Владимира Зельдина поздравили с 99-летием

    4. Владимира Зельдина поздравили с 99-летием

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 99-летием актера Владимира Зельдина. – Вас, блистательного актёра, кумира нескольких поколений, по праву считают рыцарем театра, – написано в поздравлении премьера, размещенном на сайте правительства РФ. – Без малого 70 лет Вы царите на подмостках, [Читать...]


  4. «Календарь»: Кроткая

    5. «Календарь»: Кроткая

    «Календарь» Игоря Поплаухина, пожалуй, является главным российским короткометражным фильмом этого года. Во-первых, он получил награду как лучший студенческий короткий метр в Каннах, во-вторых, признан лучшей короткометражкой на «Кинатавре», а в-третьих, этим летом в кинотеатрах его крутили чуть ли [Читать...]


  5. «Кроткая»: Тюрьма размером со страну

    6. «Кроткая»: Тюрьма размером со страну

    Фёдор Михайлович Достоевский писал в своих «Записках из Мёртвого дома», что остроги и система насильственных работ не исправляют преступника; они только его наказывают и обеспечивают общество от дальнейших покушений злодея на его спокойствие. В преступнике же острог и [Читать...]

$

Оставьте комментарий



«««