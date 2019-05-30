Малярные комбинезоны для подготовки и окраски автомобиля

Автомалярные работы невозможны без современной специальной одежды и защитных средств: комбинезонов, головных уборов, защитной обуви, респираторов и перчаток. Основная роль отводится малярным комбинезонам, так как они защищают большую часть тела и не только защищают человека от вредных веществ, но и помогают защитить окрашиваемую поверхность от попадания пыли. Все комбинезоны для малярных работ подразделяются на многоразовые (в основном для подготовительных работ) и одноразовые (обычно для собственно малярных работ).

Многоразовые комбинезоны

Многоразовые комбинезоны производятся из полиэфира, выпускаются различных размеров. Размеры можно подобрать по обычной таблице размеров гражданской одежды. Их особенности:

не накапливают статический электрический заряд и за счет этого не притягивают пыль;

не ограничивают движения маляра, даже при надетом респираторе и капюшоне; удобная молния на комбинезоне позволяет легко его надевать и снимать;

резинки в поясе и в манжетах, для плотного прилегания к телу, препятствуют попаданию туда распыляемого материала;

имеют дышащую, пористую структуру — легко пропускают влагу и избыточное тепло от тела; не сминаются, легко стираются, не садятся, допускают химчистку — стирку в растворителях;

имеют низкую цену.

Могут применяться не только в малярном производстве, но и в пищевой, электронной, медицинской промышленности. Цвета бывают разные, но чаще всего встречаются синие и белые. В малярном деле спец одежду обычно используют не для покраски, а для подготовительных работ: шпаклевки, грунтовки.

Одноразовые комбинезоны

Зачастую белого цвета. Сделаны из пластика — ламинированного сополимера этилен-пропилена. Микропоры данного материала обладают хорошей паро- и воздухопроницаемостью, это позволяет коже дышать, а работа в комбинезоне из этого материала не вызывает дискомфорта, связанного с перегревом организма. Эффективно защищает от попадания шлифовальной пыли, брызг воды, масел, смазки, растворителей и красок, а также предохраняет окрашиваемые поверхности от пыли, поднимающейся от человеческого тела и одежды.

Особенности одноразового комбинезона:

удобство работы с накинутым на голову капюшоном, даже в респираторе не сковывает движения;

легко надевать и снимать благодаря длинной молнии;

манжеты и пояс с эластичными вставками плотно прилегают к телу, не давая ткани соприкасаться с ремонтируемой поверхностью;

клапан на молнии позволяет избежать попадания на нее краски;

после использования комбинезоны утилизируются.

Одноразовые малярные комбинезоны дают возможность получить более чистое окрашиваемое покрытие, в отличие от многоразовых комбинезонов. Крупные авторитетные фирмы, занимающиеся покраской автомобильных деталей, предпочитают брать одноразовые малярные комбинезоны, чтобы полностью исключить попадание даже мельчайших частичек пыли, а также используют качественные аксессуары для подготовки и покраски, покупая у надежных проверенных фирм. Особенно важно правильно выбрать респираторы, так как от них зависит здоровье людей производящих покраску. Не рискуйте покупать респираторы сомнительного производства, ведь это отразится на здоровье и благополучии людей производящих покраску.